اليوم السابع
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السياحة العالمية: 167 دولة اتخذت تدابير للتخفيف من آثار كورونا على القطاع

السبت، 20 يونيو 2020 11:52 ص
السياحة العالمية: 167 دولة اتخذت تدابير للتخفيف من آثار كورونا على القطاع سفر
كتبت آمال رسلان 

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قالت منظمة السياحة العالمية إن الحكومات حول العالم استجابت بسرعة وقوة للتخفيف من تأثير COVID-19 على قطاعاتها السياحية، حسبما وجد بحث جديد من المنظمة، مؤكدا أنه مع بدء العديد من الوجهات في تخفيف القيود المفروضة على السفر، أصدرت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة أول مذكرة إحاطة لها عن السياحة و COVID-19 ، توضح الجهود المبذولة لحماية الوظائف وإرساء أسس الانتعاش.
 
وأشارت المنظمة فى بيان لها أنه منذ بداية الأزمة الحالية ، حثت منظمة السياحة العالمية الحكومات والمنظمات الدولية على جعل السياحة - صاحبة عمل رائدة ودعامة للنمو الاقتصادي - أولوية. 
 
ويشير البحث الذي تم إجراؤه إلى أنه من بين 220 دولة ومنطقة تم تقييمها حتى 22 مايو ، أبلغ 167 عن اتخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من آثار الأزمة. ومن بين هؤلاء ، اعتمد 144 منهم سياسات مالية ونقدية ، بينما اتخذ 100 منهم خطوات محددة لدعم الوظائف والتدريب ، سواء في السياحة أو القطاعات الاقتصادية الرئيسية الأخرى.
 
لقد قادت الوجهات في أوروبا الطريق في إدخال سياسات محددة لاستئناف السياحة. وفقًا لأحدث أبحاث منظمة السياحة العالمية ، أدخلت 33٪ من الوجهات في المنطقة سياسات خاصة بالسياحة. في آسيا والمحيط الهادئ ، تبنت 25٪ من الوجهات إعادة تنشيط سياسات السياحة ، بينما بلغت هذه النسبة في الأمريكتين 14٪ وفي أفريقيا 4٪.
 
وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، زوراب بولوليكاشفيلي:"إن تصميم الحكومات على دعم السياحة وإعادة تنشيط السياحة الآن دليل على أهمية هذا القطاع. في كثير من البلدان ، ولا سيما في العالم النامي ، تعد السياحة داعماً رئيسياً لكسب العيش والنمو الاقتصادي ، ولذا فمن الضروري أن نبدأ السياحة في الوقت المناسب وبشكل مسؤول ".
 
وتوصلت منظمة السياحة العالمية إلى أن الشكل الأكثر شيوعًا لحزم التحفيز على مستوى الاقتصاد الذي اعتمدته الحكومات يركز على الحوافز الضريبية بما في ذلك الإعفاءات أو تأجيل الضرائب (ضريبة القيمة المضافة ، ضريبة دخل الشركات ، وما إلى ذلك) ، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الاقتصادية الطارئة والإغاثة للشركات من خلال النقد تدابير مثل خطوط الائتمان الخاصة بمعدلات مخفضة ، وبرامج قروض جديدة وضمانات مصرفية حكومية تهدف إلى معالجة نقص السيولة.
 
 وتتكامل هذه السياسات مع ركيزة ثالثة لحماية ملايين الوظائف المعرضة للخطر من خلال آليات المرونة المعمول بها في العديد من البلدان ، مثل الإعفاء أو خفض مساهمات الضمان الاجتماعي أو إعانات الأجور أو آليات الدعم الخاصة للعاملين لحسابهم الخاص. 
 
وتلقت الشركات الصغيرة ، التي تشكل 80٪ من السياحة ، مساعدة محددة الهدف في العديد من البلدان، ومن أمثلة التدابير المالية والنقدية ، ومبادرات حماية الوظائف وتعزيز التدريب والمهارات ، ومبادرات استخبارات السوق والشراكات بين القطاعين العام والخاص ، وكذلك إعادة تنشيط السياسات السياحية.
 
 
تؤكد المذكرة الموجزة على أن استئناف السياحة واستعادة الثقة في القطاع أمر بالغ الأهمية في البلدان التي عادت السياحة فيها إلى طريق الاستقالة ، فإن البروتوكولات الصحية والشهادات والعلامات الخاصة بالممارسات النظيفة والآمنة وممرات السلامة بين البلدان هي أكثر التدابير شيوعًا. مع أولوية السياحة المحلية في الوقت الحالي ، تبدأ الحملات الترويجية ومبادرات تطوير المنتجات والقسائم في الظهور في عدد قليل من البلدان.
 
 

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