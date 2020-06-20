الخرطوم (أ ش أ)

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، اثنتان منها فى ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 118 حالة، وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم السبت عن التقرير الوبائي ليوم الاربعاء، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 32 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى فى 12 ولاية، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 150عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.