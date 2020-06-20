وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى  8416  حالة، بينها 513 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 3204 أشخاص.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.