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السكرتير المساعد لمحافظة أسوان يتفقد لجان امتحانات الثانوية بمركز دراو

السبت، 20 يونيو 2020 06:01 م
السكرتير المساعد لمحافظة أسوان يتفقد لجان امتحانات الثانوية بمركز دراو السكرتير المساعد يتفقد لجان امتحانات الثانوية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تفقد اليوم العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظ أسوان لجان الثانوية العامة بمركز دراو لمراجعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية بمرافقة إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ومسؤولي الإدارة التعليمية بمركز دراو وبحضور كل مديري المدارس ورؤساء اللجان التى تتم بها الامتحانات وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد لسلامة الطلاب.

 

 وكان العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظ اسوان قد تفقد لجان الثانوية العامة بادفو  لمراجعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية بمرافقة نائبي مركز ومدينة ادفو وسكرتيري مدينة البصيلية والسباعية ورؤساء قرى القنان والبصيلية قبلى والكلح غرب ورئيس حى وسط المدينة ورئيس مدينة الرديسية ومدير ووكيل الإدارة التعليمية بادفو ومدير التعليم الثانوي وبحضور كل مديري المدارس ورؤساء اللجان التى تتم بها الامتحانات وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا المستجد لسلامة الطلاب ويبلغ عدد مقار اللجان بإدفو 13 لجنة.

 

وأشاد العميد أيمن رضا بمستوى النظافة والإنارة والتهوية الجيدة ونظافة الحمامات سواء للطلبة او للمراقبين، وأفاد مسئولو الإدارة التعليمية بأنه جارى عمل بوابات إلكترونية للتعقيم فى مدخل كل لجنة وأن كل مدرسة بها 2 لجنة احتياطي لأي تداعيات طارئة أثناء عملية الامتحانات.

 

من ناحية أخرى واستكمالاً الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة ( الدور الأول 2019/ 2020 ) كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام لجنة برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بالإضافة إلى عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم الثانوى وذلك للمرور على مقار لجان امتحانات الثانوية العامة للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتأمينية والإدارية والفنية المطلوبة لاستقبال الإمتحانات المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 21 يوليو ، مع الإطمئنان على توفير كافة وسائل الراحة والآمان لأبنائنا الطلاب لكى يؤدوا الامتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة.

 

 

 

 

 


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