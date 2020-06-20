السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

أكدت هيئة السكة الحديد استمرارها فى تطبيق قرار تغريم الركاب الذين يدخلون المحطات ويستقلون القطارات بدون ارتداء كمامات للوقاية من كورونا.

وشددت هيئة السكة الحديد على توافر كمامات شبابيك الحجز للبيع للجمهور الراغب بسعر 3 جنيهات للكمامة، لافتة إلى أن غرامة دخول المحطات أو استقلال القطارات بدون ارتداء كمامات 4 آلاف جنيه.

كانت الحكومة أعلنت أن استمرار حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء حتي الرابعة من صباح اليوم الثاني بدلا من الخامسة من صباحا، لمدة أسبوعين.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل بمقر مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي، والذي أكد أن الحكومة ومنذ إدارتها للأزمة، حرصت على صحة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد قدر المستطاع من جهة أخرى، ومتابعة الوضع الصحي في كافة أنحاء الجمهورية أول بأول وساعة بساعة وأنها وضعت خططتها لإعادة فتح البلاد تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبي وأن هذه الخطط تتميز بالمرونة الكافية للتمشي مع أي تطور يطرأ على الحالة الصحية.

وأوضحت الحكومة أن الدولة تعمل في هذه الأزمة طبق ظروفها التي قد لا تتفق بالضرورة مع دولة أخرى، ولكن الثابت والمؤكد هو ضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بالإجراءات الصحية وهي ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية وغيرها من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.