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السعودية: حضور الموظفين غدا لمقرات العمل بالقطاع الحكومى بنسبة 75% كحد أقصى

السبت، 20 يونيو 2020 06:00 م
السعودية: حضور الموظفين غدا لمقرات العمل بالقطاع الحكومى بنسبة 75% كحد أقصى أرشيفية
إيمان حنا

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، اليوم السبت، أنه ابتداء من غد الأحد سترفع نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل إلى ما لا يزيد عن 75% في جميع مدن ومحافظات المملكة، وذلك مع استمرار العمل بتطبيق البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 التي تصدرها وزارة الصحة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).وفق صحيفة الرياض .

وأضافت الوزارة: "يستمر تطبيق الدوام المرن ليكون الحضور لمقر العمل خلال 3 أوقات في اليوم: تبدأ المجموعة الأولى ابتداء من الساعة 7:30 ص، وتبدأ المجموعة الثانية من الساعة 8:30 ص، أما المجموعة الثالثة فتبدأ من الساعة 9:30 ص، ويستمر الموظفون والموظفات من غير المشمولين بنسبة الحضور لدى الجهة الحكومية بالعمل وفق أسلوب العمل عن بُعد، وتستمر الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة بالعمل عن بُعد".

وتابعت الوزارة: "على جميع العاملين في مقرات العمل في القطاعين العام والخاص، الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وستوقع العقوبات النظامية بحق المخالفين للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية".

وقد صرح مصدر مسئول فى وزارة الداخلية السعودية، أنه إلحاقًا بالبيان الصادر فى 26 مايو 2020م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التى اتخذتها المملكة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مؤكدة استمرار تعليق الرحلات الدولية والدخول والخروج عبر المنافذ ، مع استمرار تعليق العمرة والزيارة.


عودة الموظفين لمقار العمل فى السعودية

السعودية

كورونا

عودة الحياة الطبيعية فى السعودية

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