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السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام

السبت، 20 يونيو 2020 11:14 م
السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام كسوف الشمس- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تقيم المملكة العربية السعودية، صلاة الكسوف صباح الغد، وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أن وقت صلاة الكسوف عند الساعة الـ7:40 صباحًا بحسب صحيفة سبق السعودية.

ويؤم إمام المسجد الحرام، الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، صباح غد الأحد المصلين في صلاة الكسوف بالحرم المكي الشريف.

وتشهد بعض مناطق العالم، ومن بينها دول عربية، صباح غد الأحد ظاهرة كسوف الشمس التي تتسم هذا العام بأنها كسوف حلقي، وهو ما يطلق عليه اسم "حلقة النار"؛ إذ تبدو الشمس أشبه بخاتم ذهبي، ويغطي القمر معظم أجزائها من الوسط.

 


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