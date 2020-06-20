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السعودية: أمن مصر جزء من أمننا ونقف إلى جانب القاهرة فى حق الدفاع عن حدودها

السبت، 20 يونيو 2020 11:00 م
السعودية: أمن مصر جزء من أمننا ونقف إلى جانب القاهرة فى حق الدفاع عن حدودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
كتب محمد جمال

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قالت وزارة الخارجية السعودية إنه إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها، وتقف المملكة إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتعبر المملكة عن تأييدها لما أبداه رئيس جمهورية مصر العربية السيد/ عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.


وتدعو المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بحسب " واس" إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.


مصر

ليبيا

السعودية

الحدود الغربية

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