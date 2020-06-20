اليوم السابع
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"الزراعة" تقدم 10 توصيات لأشجار الخوخ والمشمش لمواجهة ذبابة الفاكهة

السبت، 20 يونيو 2020 12:06 ص
"الزراعة" تقدم 10 توصيات لأشجار الخوخ والمشمش لمواجهة ذبابة الفاكهة محصول المشمش
كتب عز النوبى

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 ينشر"اليوم السابع"، عددا من التوصيات التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، قطاع الإرشاد الزراعي - وزارة الزراعة ، الفنية الشهرية لشهر يونيو الخاصة  بفاكهة النواة الحجرية "الخوخ – المشمش "لزيادة الإنتاج  والمعروض  بالأسواق ومواجهة ذبابة  الفاكهة .

ومن  أهم العمليات

- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأشجار الصغيرة والكبيرة .

- جمع القواقع وجميع الصدف الخاصة بها أثناء البيات الصيفي وحرقها .

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة .

-افحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة .

-استكمال برنامج جمع الثمار في الأصناف المبكرة ومتوسطة النضج .

- جمع الثمار المصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق أو دفن هذه

الثمار لأنها مصدر للعدوى من محصول لأخر .

- مراعاة وقف الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة.

-الإنتهاء من جمع محصول المشمش و الأصناف المبكرة في الخوخ.

 واهم  عمليات   التسميد :  أ ـ الأشجار التي تروي بالغمر :

-الأشجار عمر سنة الي عامان يتم إضافة 150 سم سلفات نشادر او نترات نشادر .

- يتم إضافة 100 جم سماد مركب للأشجار اقل من 4 سنوات و300 جم للأشجار الكبيرة .

- يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم .

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميده في الشهر .

ـ تسميد أشجار الخوخ التي تروي بالتنقيط  ، الرية الأولي   :  يضاف 2 كجم سلفات نشادر  ، الرية الثانية   :  يضاف 2 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19  ، الرية الثالثة   :  يضاف 2 كجم سلفات بوتاسيوم . ، يضاف 2 لتر حامض هيوميك  مرة في الشهر  ، يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بالتبادل مع  1لتر حامض كبرتيك مرة كل 15 يوم .

التسميد الورقي 

ملحوظة ـ يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر علي الأشجار ويكرر ويتم كما ياتي 300 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي + 150 جم منجنيز مخلبي + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200 جم يوريا ( لرفع كفاءة الأمتصاص  ) .

برنامج الري 

الاستهلاك المائي حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط ( لتر / يوم / شجرة )  ، عمر الأشجار/ كمية المياه في يونيو باللتر ، السنة الأولى / 20 لتر،السنة الثانية / 25 لتر ،  السنة الثالثة / 30 لتر  ، السنة الرابعة / 40 لتر ، السنة الخامسةاكبر من 6 /  45 -  55 لتر.

 


محصول المشمش

المحاصيل الزراعية

أشجار الفاكهة

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