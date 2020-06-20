اليوم السابع
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الزراعة: ارتفاع صادرات بطاطس لـ 658 ألف طن للأسواق العالمية

السبت، 20 يونيو 2020 01:51 م
الزراعة: ارتفاع صادرات بطاطس لـ 658 ألف طن للأسواق العالمية محصول البطاطس
كتب عز النوبى

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 قال الدكتور أحمد  العطار ،رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة ،إنه منذ بدء  موسم  تصدير  بطاطس المائدة ، وحتى  17 من الشهر الجارى ، ارتفاع  صادرات   المحصول لـ 658ألف طن الى جميع  الأسواق العالمية والاتحاد الأوربي ، وجارى الشحن الى جميع  الأسواق  العالمية والاتحاد  الاوربى، تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير وجارى  الشحن.

وأضاف  رئيس الحجر الزراعى ، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن محصول البطاطس  يشهد ارتفاع ملحوظ  في الصادرات   بسب  جودة المنتج وزيادة   الإنتاج ، متابعا  أن هناك  لجان فنية  مكثفة  للحجر الزراعي في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية ،  لافتا الى أن هناك انفراج في الأسواق العالمية  لاستقبال شحنات بطاطس المائدة ، وجارى الشحن والتصدير، طبقا للاشتراطات .

 وتابع رئيس الحجر الزراعى ، أن  وزارة  الزراعة تواصل  فتح  منافذ  جديدة  وعدم الاعتماد فقط على الاسواق المعتادة  والتي تعثرت  بسب  فيروس كورونا  ، مشير الى أن جميع الصادرات  الزراعية الخضر والفاكهة   ، تتبع  إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها  لجودة الصادرات تضمن  زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

وأكد رئيس الحجر الزراعى ، إن وزارة الزراعة  تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، متابعا أن هناك إجراءات صارمة ضد اى من   الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير ،  وفى حالة مخالفتها  للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى  النيابة العامة وقف التعامل  مع الحجر الزراعى، واستخدام  الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى  فى  تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

 

 

 


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