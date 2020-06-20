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الرئيس السيسى: حريصون على التنمية فى إثيوبيا وعلى الحياة في مصر

السبت، 20 يونيو 2020 04:22 م
الرئيس السيسى: حريصون على التنمية فى إثيوبيا وعلى الحياة في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اتجاه مصر إلى مجلس الأمن الدولى جاء من أجل الحفاظ على التفاوض وفق المسار الدولى والدبلوماسى والسياسى حتى النهاية، قائلا: "حريصون على التنمية في إثيوبيا وعلى الحياة في مصر".

وأضاف: تحدثت مع الشعب الإثيوبى فى البرلمان الإثيوبى.. وأكدت على حرص مصر على التنمية فى مصر.. وعليكم تقدير الحياة فى مصر.. وأكدنا أنه لا ضرر ولا ضرار.. وأتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى القيادة الإثيوبية.. ونحتاج إلى سرعة التفاوض بما يحقق المصلحة للجميع.. ويؤكد أننا دول قادرة على إنهاء التفاوض بشكل قوى". 


السيسى

الرئيس السيسى

سد النهضة

القوات المسلحة

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