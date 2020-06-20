وأضاف "لقد مرت أكثر من أربعة أشهر والمواطنون في صراع مع فيروس كورونا، لقد مر 123 يوما منذ بداية ظهور الفيروس، وطوال هذه المدة كان المواطنون والسلطات الصحية وجميع المسؤولين في مواجهة ناجحة ضد انتشار الفيروس".

وكانت صحيفة آرمان الإيرانية، ذكرت أن منحنى الإصابات بفيروس كورونا فى إيران يتصاعد، وفقا للإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية، لافتا إلى أن البلاد لاتزال بحسب التعبير الإيرانى" فى الوضع الأحمر"، ولفتت إلى أن أعداد الإصابات فى محافظات طهران وخراسان رضوى وبوشهر آخذة فى الازدياد، ولا تزال مقاطعات خوزستان وغرب آذربيجان وهرمز وكردستان وبلوشستان فى الوضع الأحمر، أى فى دائرة الانذار.