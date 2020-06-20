دعا الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم السبت، لضرورة الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع كورونا، وقال روحانى - فى اجتماع للمركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - إنه" لا يوجد وقت محدد لنهاية فيروس كورونا"، مشددا على ضرورة الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع كورونا.
وأضاف "لقد مرت أكثر من أربعة أشهر والمواطنون في صراع مع فيروس كورونا، لقد مر 123 يوما منذ بداية ظهور الفيروس، وطوال هذه المدة كان المواطنون والسلطات الصحية وجميع المسؤولين في مواجهة ناجحة ضد انتشار الفيروس".
وكانت صحيفة آرمان الإيرانية، ذكرت أن منحنى الإصابات بفيروس كورونا فى إيران يتصاعد، وفقا للإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية، لافتا إلى أن البلاد لاتزال بحسب التعبير الإيرانى" فى الوضع الأحمر"، ولفتت إلى أن أعداد الإصابات فى محافظات طهران وخراسان رضوى وبوشهر آخذة فى الازدياد، ولا تزال مقاطعات خوزستان وغرب آذربيجان وهرمز وكردستان وبلوشستان فى الوضع الأحمر، أى فى دائرة الانذار.
وبحسب الصحيفة، فإن الخبراء فى إيران يعتقدون أن السلامة الصحية فى اغلب مناطق البلاد ضد كورونا أقل من 20%، وهناك احتمالية لحدوث موجدة جديدة لكورونا فى العديد من المدن.
ووفقا للصحيفة، فإن الوضع الحالى للبلاد وتجاهل الإيرانيين لخطوة التباعد الاجتماعى، فإن العديد من الخبراء يرون احتمالية موجة تفشي جديدة لكرونا فى فصل الخريف.
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