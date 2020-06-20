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الخارجية الليبية ترحب بانعقاد اجتماع الجامعة العربية لمناقشة العدوان التركى

السبت، 20 يونيو 2020 12:18 ص
الخارجية الليبية ترحب بانعقاد اجتماع الجامعة العربية لمناقشة العدوان التركى وزير الخارجية الليبى الهادى الحويج
كتب أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية الليبى الهادى الحويج ترحيبه بانعقاد اجتماع جامعة الدول العربية ومناقشة العدوان التركي على إحدي الدول الأعضاء بالجامعة، داعياً لتفعيل الدفاع العربي المشترك وسحب الاعتراف من حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية وتبني إعلان القاهرة كحل للأزمة الليبية.
 
كان السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية قد صرح أن الأمانة العامة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، لبحث تطورات الاوضاع فى ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس. 
 
وقال الأمين المساعد إنه يجرى حاليا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع، والمتوقع له أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصرى علي التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول.

ليبيا

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الهادى الحويج

العدوان التركي على ليبيا

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