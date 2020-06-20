اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية السودانية تكشف موقفها الرافض لعملية ملء سد النهضة دون اتفاق

السبت، 20 يونيو 2020 07:32 م
الخارجية السودانية تكشف موقفها الرافض لعملية ملء سد النهضة دون اتفاق سد النهضة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت أسماء محمد عبد الله، وزيرة الخارجية السودانية، بأن جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة قد حققت تقدماً ملموساً في القضايا الفنية، ما عزز من القناعة بأهمية تمسك الدول الثلاث بخيار التفاوض كأفضل وسيلة للتوصل لاتفاق شامل ومرض.
 
واستطردت فى بيان صحفى اليوم، أن الخلاف لا يزال قائماً بشأن بعض القضايا القانونية الجوهرية، ما حتم إحالة الملف الى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث، بهدف التوصل الى توافق سياسي يفضي بدوره الى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن.
 
وجددت وزيرة الخارجية التأكيد على رفض السودان القاطع لأي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان بالبدء في عملية ملء السد دون التوصل إلى اتفاق، بالذات فيما يتعلق بسلامة و تشغيل سد الروصيرص، مشددة على ضرورة التزام كافة الأطراف بالتفاوض بحسن نية ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث.
 
كما أكدت استمرار السودان في بذل كافة الجهود في إطار مبادرته المطروحة حالياً والهادفة الى استمرار التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث للتوصل الى اتفاق عادل ومتوازن.
 
في سياق ذي صلة، أعربت الوزيرة عن التقدير لمشاركة المراقبين، جنوب أفريقيا (رئيس الاتحاد الافريقى فى دورته الحالية) والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، في كافة جولات التفاوض الأخيرة، معربة عن التطلع لدور أكثر فاعية في تقريب وجهات النظر ودفع جهود التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.
 
واختتمت الوزيرة تصريحها بالقول إن السودان حريص على حماية وتأمين مصالحه القومية ملتزماً في ذلك بمبادئ القانون الدولي وبتغليب لغتي التعاون والحوار.
 
 

سد النهضة

السودان

اثيوبيا

مفاوضات سد النهضة

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توجس سودانى من سد النهضة الإثيوبى.. محلل سياسى: السد له آثار سلبية كبرى ومكلفة على البلاد.. أستاذ جامعى سعودى: على أديس أبابا تحكيم العقل لأنها لن تستطيع مواجهة الجيش المصرى

السبت، 20 يونيو 2020 06:29 م

السيسى: التحرك نحو مجلس الأمن بشأن سد النهضة يؤكد حرص مصر على حل الأزمة سياسيا

السبت، 20 يونيو 2020 06:23 م

نواب وأحزاب: قرار الدولة اللجوء لمجلس الأمن بقضية سد النهضة دليل قوة موقف مصر

السبت، 20 يونيو 2020 06:00 م

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

السبت، 20 يونيو 2020 07:05 م

محلل سياسى سودانى: سد النهضة له آثار سلبية كبرى ومكلفة على السودان

السبت، 20 يونيو 2020 05:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلس مشايخ ترهونة يؤكد ضرورة البدء الفورى فى تطبيق ما جاء بخطاب الرئيس السيسى

مجلس مشايخ ترهونة يؤكد ضرورة البدء الفورى فى تطبيق ما جاء بخطاب الرئيس السيسى

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

ترامب يتوعد بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون

ترامب يتوعد بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون

جواً.. السيسى يتفقد الموقف التنفيذي والانشائي لمدينة العلمين الجديدة

جواً.. السيسى يتفقد الموقف التنفيذي والانشائي لمدينة العلمين الجديدة

بإطلالة شبابية.. سوسن بدر توجه رسالة لمتابعيها: ابق هادئا وإيجابيا

بإطلالة شبابية.. سوسن بدر توجه رسالة لمتابعيها: ابق هادئا وإيجابيا

مدارس الثانوية العامة والأزهرية فى حماية رجال الشرطة.. تمركزات أمنية بمحيط اللجان للتصدى لكل صور الخروج عن القانون.. تأمين نقل أوراق الأسئلة والتعامل بحسم مع تجمعات أولياء الأمور خارج المدارس لمجابهة كورونا

مدارس الثانوية العامة والأزهرية فى حماية رجال الشرطة.. تمركزات أمنية بمحيط اللجان للتصدى لكل صور الخروج عن القانون.. تأمين نقل أوراق الأسئلة والتعامل بحسم مع تجمعات أولياء الأمور خارج المدارس لمجابهة كورونا

مغردون عن تصريحات الرئيس السيسى: "العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها"

مغردون عن تصريحات الرئيس السيسى: "العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها"

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة