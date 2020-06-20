اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 12:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الإماراتية: الحل السياسى الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق استقرار ليبيا

السبت، 20 يونيو 2020 10:55 م
الخارجية الإماراتية: الحل السياسى الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق استقرار ليبيا ليبيا
كتب إسلام حشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد وزارة الخارجية الإماراتية، على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الليبيين، حسبما أفادت سكاى نيوز عربية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات سار أمرا ضروريا وحتميا في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي تسود منطقتنا ولا توفر المناخ الملائم لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون اللازمة لإقامة بيئة مناسبة تلبي الطموحات للبناء والتنمية بعيدا عن الصراعات التي تزهق أرواح ودماء الشعوب وتهدر مقدرات أبنائها وتسمح بالتدخلات غير الشرعية التي تقوض إقامة السلام المستدام وتسمح بالاستيلاء على مقدرات الشعوب وتسهم في انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب وزيادة الظواهر السلبية المتعدية للحدود والأوطان مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بأبعادها من تهريب سلاح ومخدرات وتجارة بشر".
 
وأضاف الرئيس، خلال تفقده اصطفاف عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، أن الأزمة الليبية على حدودنا اليوم خير شاهد على حديثنا تلك الأزمة التي سعت مصر على مدار امتدادها لما يقرب من عقد كامل التحذير من مخاطر وتهديدات تصاعدها، وكان ولا يزال الحرص المصري منذ البداية على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة وسرعة استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار المصري.

ليبيا

اخبار

الامارات

الرئيس السيسى

اخبار عاجلة

استقرار ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محلل سياسى: أفضل من شخّص وأعطى الدواء لليبيا الرئيس السيسى

السبت، 20 يونيو 2020 10:37 م

خالد أبو بكر: "خطاب السيسى تاريخى" والرئيس يتحدث من أرض صلبة

السبت، 20 يونيو 2020 10:33 م

كيف تفاعل رواد تويتر من مصر للعالم العربى مع كلمة الرئيس السيسى.. مواطن سعودى يعلن استعداده للتطوع فى الجيش المصرى ويناشد الجيش لاستقباله.. وإشادات بكلمة الرئيس فى المنطقة بأسرها والجيش المصرى تريند على تويتر

السبت، 20 يونيو 2020 08:54 م

مجلس مشايخ وقبائل ترهونة يؤكدون تأييدهم المطلق لخطاب السيسى حول ليبيا

السبت، 20 يونيو 2020 08:03 م

رسائل السيسي من المنطقة العسكرية الغربية في عدد اليوم السابع غدا

السبت، 20 يونيو 2020 07:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترقبوا خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يرى بمصر لمدة ساعتين

ترقبوا خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يرى بمصر لمدة ساعتين

أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

شفاء نائبة محافظ أسوان من كورونا وتدعو لمبادرة للتبرع ببلازما الدم

شفاء نائبة محافظ أسوان من كورونا وتدعو لمبادرة للتبرع ببلازما الدم

أبرز مداخلة.. شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى

أبرز مداخلة.. شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى

منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر

منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر

السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام

السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ465 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ465 ألف حالة

مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة