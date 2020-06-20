الحكومة الفرنسية تعلن استئناف الأنشطة الرياضية الجماعية الاثنين المقبل

كتب: أحمد علوى

سمحت الحكومة الفرنسية باستئناف الأنشطة الرياضية الجماعية "مع إجراءات وقائية مناسبة"، كما سيتم إعادة فتح دور السينما اعتبارًا من يوم الاثنين شريطة مراعاة بعض القواعد الصحية.

وأعلن ماتينيون "مقر رئاسة الوزراء" في بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي امس الجمعة، أن دور السينما ومراكز العطلات والكازينوهات وغرف الألعاب ستعاد فتحها يوم الاثنين 22 يونيو.

وقال البيان الصادر عن اجتماع المجلس يوم الجمعة تحت سلطة الرئيس ايمانويل ماكرون ان اعادة الافتتاح ستكون "وفقا لقواعد صحية صارمة، وإن تحسن الوضع الصحي يجعل من الممكن رفع بعض المحظورات شريطة أن يحافظ الجميع على موقف يقظ في مواجهة الوباء ، خلال فترة الصيف".

كان رئيس الوزراء إدوارد فيليب قد أعلن بالفعل عن إعادة افتتاح دور السينما في 28 مايو.

وتعد خطوة استئناف الأنشطة الترفيهية والرياضية هي المجموعة الأولى من إجراءات التفكيك التي أعلن عنها ماتينيون بعد اجتماع مجلس الدفاع والامن القومى، حيث قام "بإجراء مراجعة لحالة الوباء ، ودرس حالة استعداد البلاد لموجة وبائية ثانية محتملة".

سجلت فرنسا أربعة عشر حالة وفاة أخرى في Covid-19 في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الوباء إلى 29617 ، وفقًا لتقييم أصدرته المديرية العامة للصحة يوم الجمعة، ويستمر عدد مرضى Covid-19 في العناية المركزة في الانخفاض مع 727 مريضًا ، أقل من 25 يوم الخميس ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن DGS.

ومن المقرر ان تدخل فرنسا مرحلة جديدة من إجراءات إزالة الحجر الصحى، في 11 يوليو ، وهو التاريخ الذي سيشير إلى نهاية حالة الطوارئ الصحية في فرنسا، ففي هذا التاريخ ، سيتم السماح بالرحلات النهرية مرة أخرى.

ووفقاً لبيان صحفي من ماتينيون ، "قد يتم بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين استئناف الرحلات البحرية في البحر بين الموانئ الأوروبية للسفن التي لا تتجاوز طاقتها الحد الذي حدده المرسوم الوزاري، بالإضافة إلى ذلك ، ستكون الملاعب ومضمار السباق مفتوحة للجمهور ، مع حمولة قصوى تبلغ 5000 شخص.