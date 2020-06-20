بغداد (أ ش أ)

أحبط الحشد الشعبى العراقى اليوم السبت، عملية تسلل لتنظيم داعش فى قرية شمال شرق بعقوبة، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر أمنى قوله: "إن قوة من الفوج الثالث لواء 23 في الحشد الشعبي، أحبطت عملية تسلل لداعش قرب قرية علياوة بأطراف خانقين شمال شرق بعقوبة"، مضيفا أن العملية أسفرت عن إصابة إرهابي بحسب المؤشرات الأمنية.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الحشد الشعبي تنفيذ قوة مشتركة من اللواء 41 ومغاوير قيادة عمليات سامراء، عملية دهم وتفتيش وتمشيط للبساتين والمنازل في منطقة تل البتار التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء.

والأربعاء الماضى، ضبطت قوات الحشد الشعبي العراقي معسكرًا كبيرًا ومتكاملًا لتنظيم "داعش" الإرهابي تحت الأرض غرب الأنبار بداخله سجن

وذكر إعلام الحشد - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن قوة مشتركة من الحشد الشعبي (أعالي الفرات في القائم – الفوج الأول) والفوج الثاني بالاشتراك مع لواء 32 الفرقة الثامنة نفذت عملية بحث وتفتيش في الصحراء الغربية لمحافظة الأنباز، مبينا أن العملية شملت مناطق " غابة مناخ، وسد مديسيس، ووادي حلكوم، واحواض غاز عكاز، والهدرة والكعرة، ومنطقة العودان، وقاعدة سعد الجوية، وبنيان سحالي، وضايع".

وأضاف أن القوة عثرت على معسكر تحت الأرض تستخدمه "داعش" توجد فيه عدة غرف للنوم والطبخ وكذلك سجن، بالإضافة إلى مواد غذائية مختلفة ومواد احتياطية للعجلات، مشيرا إلى أنه تم الاستيلاء عليها وتدمير المضافات بشكل كامل لكي لا يحاول عناصر داعش استخدامها أو التسلل إليها.