وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الحشد الشعبي تنفيذ قوة مشتركة من اللواء 41 ومغاوير قيادة عمليات سامراء، عملية دهم وتفتيش وتمشيط للبساتين والمنازل في منطقة تل البتار التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء.