الجيش الليبى يعلن الدفع بتعزيزات عسكرية لمحاور القتال شرق مدينة مصراتة

كتب: أحمد جمعة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية اليوم السبت، الدفع بتعزيزات عسكرية لمحاور القتال شرق مدينة مصراتة.

وبثت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى تسجيلا مصورا، قالت إنه يظهر الدفع بتعزيزات عسكرية تابعة للواء 73 مُشاة بقيادة اللواء علي القطعاني، للالتحاق بمحاور شرق مدينة مصراتة.

وأكد اللواء القطعانى خلال التسجيل المصور أن الجيش الليبى جاهز لصد العدوان في مختلف المدن الليبية، مبينا أن المجاهدين الليبيين استعادوا البلاد من الاحتلال التركي وأن أحفادهم يسيرون على نفس الخطى.

فيما أعلن أعيان وحكماء مجلس مدينة سرت، السبت، دعمهم للجيش الوطني الليبى فى عملياته العسكرية لحماية المدينة، علاوة على تأييدهم لإعلان القاهرة، للوصول لحل سلمى للأزمة الليبية، وأكد الحكماء - فى بيان عقب اجتماعهم بمدير أمن مدينة سرت - رفضهم "للتصريحات التركية المستفزة" بخصوص الهجوم على مدينتهم عبر دعم تشكيلات الوفاق، مشيرين إلى استعدادهم لفتح باب التطوع لمواجهة التدخل التركي في ليبيا.

وفي سياق متصل، دفع الجيش الوطني الليبي بتعزيزات من مدينة بنغازي إلى سرت، بهدف تأمين المدينة.

وتركز الميليشيات المدعومة من حكومة الوفاق، حملتها الآن على اقتحام مدينة سرت الساحلية للوصول إلى حقول النفط الشاسعة في البلاد التي يؤمنها الجيش الوطني الليبي.

جدير بالذكر أن الجيش الليبي سيطر في يناير الماضي على مدينة سرت.