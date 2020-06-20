الجنايات تقضى بالسجن 5 سنوات للمتهمين بـ"أحداث عنف قسم الموسكى"

كتب إيهاب المهندس

قضت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وعماد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن 5 سنوات لـ 8 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهم آخر، فى إعادة محاكمتهم لاتهامهم باستعمال العنف ومحاولة الهروب من قسم الموسكى فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكى".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

ووجه لبعض المتهمين حيازة مواد مخدرة داخل حجز قسم الموسكى والتعدى على موظف عام "نقيب شرطة" بنصل معدنى، ومنعه من ممارسة عمله، فى مطلع شهر يونيه من عام 2014.

عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم العاشر على مخدر الترامادول بقصد التعاطى، وعثر بحوزة المتهم الحادى عشر على مخدرات بقصد الاتجار، وحكم على المتهمين من محكمة الموضوع الأولى بأحكام ما بين المؤبد والمشدد، وطعن دفاع المتهمين على الحكم وعقب قبول طعنهم حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 5 إرهاب لنظر محاكمة المتهمين.

يذكر أن محكمة الجنايات نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى 26 أغسطس 2019، ولتعذر حضور المتهمين أجلت المحكمة الدعوى جلستين حتى تلت النيابة أمر إحالة المتهمين فى الجلسة التى عقدت فى 28 أكتوبر 2019، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وطلب تطبيق مواد الاتهام على المتهمين، وتمسك الدفاع بسماع أقوال الشهود فى الدعوى وطلب أجل للاطلاع على أوراق الدعوى.