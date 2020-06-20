اليوم السابع
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الجارديان: وزراء بريطانيون قللوا عدد ضحايا كورونا وقت الذروة

السبت، 20 يونيو 2020 12:26 م
الجارديان: وزراء بريطانيون قللوا عدد ضحايا كورونا وقت الذروة دومنيك راب - وزير الخارجية البريطانى والقائم بأعمال بوريس جونسون عند إصابته بكورونا
كتبت رباب فتحى

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اتُهم الوزراء البريطانيين بالتقليل من خطورة جائحة فيروس كورونا بعد أن تبين أن أكثر من 1000 شخصا كانوا يموتون كل يوم في المملكة المتحدة لمدة 22 يومًا متتالية - ما يناقض بشكل صارخ مع البيانات اليومية التي أعلنتها الحكومة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، ووفقًا لتحليل للأرقام الرسمية ، جاء أسوأ يوم في 8 أبريل حيث استعدت البلاد لعيد الفصح تحت الإغلاق ، عندما مات 1445 شخصًا فى أعلى حصيلة يومية بكوفيد19 في غضون 24 ساعة.

وقالت الصحيفة إن الأرقام - تشمل الوفيات في المستشفيات ودور الرعاية والمساكن الخاصة - أعلى بكثير من الأرقام التي أعلن عنها الوزراء خلال تلك الفترة في إحاطات داونينج ستريت اليومية ، حيث بلغ الوباء ذروته بشكل أسرع من المتوقع.

ويقول المنتقدون أنه كان على الوزراء أن يؤكدوا بشكل أكثر وضوحًا أن حصيلة الوفيات المبلغ عنها كانت أقل من الأرقام الحقيقية لأنهم يحسبون فقط الوفيات في المستشفيات بعد اختبارات كوفيد19 الإيجابية ، باستثناء الآلاف الذين لقوا حتفهم في دور الرعاية.

وحتى 29 أبريل غيرت الحكومة بياناتها اليومية لتشمل الوفيات في جميع الأماكن ، بما في ذلك أولئك الذين لم يتم أجراء اختبار لهم. وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنه من الصعب تقنيا ويستغرق وقتا طويلا لجمع البيانات والتأكد من صحة سبب الوفاة.

في 9 أبريل ، قال وزير الخارجية ، دومينيك راب إن حصيلة الوفيات زادت بنسبة 881 عن اليوم السابق وكان عدد الوفيات الفعلي أعلى بنسبة 64 ٪ من ذلك.

في أي وقت خلال الفترة التي كان فيها أكثر من 1000 شخص يموتون يوميًا ، لم يذكر موجز داونينج ستريت أن عدد الوفيات اليومي تجاوز الألف ، وكانت أعلى حصيلة تم الإبلاغ عنها في يوم واحد في إحاطة حكومية 980.

 

 


دوانينج ستريت

وفيات كورونا فى بريطانيا

كورونا

كوفيد19

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