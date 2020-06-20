الجارديان: انتقادات لشرطة لندن بعد فيديو يظهر إيقاف شاب أسود بقوة وعنف

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن قوة شرطة العاصمة البريطانية تتعرض لضغوط لإحالة نفسها إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة بعد أن ظهرت لقطات لرجل أسود يركع وهو مكبل اليدين أثناء توقيفه وتفتيشه من قبل ضابطين في هاكني بشرق لندن.

يأتي ذلك بعد أن أحالت شرطة "ميتروبوليتان" نفسها إلى هيئة مراقبة الشرطة في حادثة منفصلة ، حيث تم رش رجل أسود آخر برذاذ الفلفل في مدينة جرينتش القريبة من مسافة قريبة بينما كان في الأصفاد على الأرض أثناء الإغلاق، كما أظهرت لقطات تم نشرها أيضًا لصحيفة الجارديان، تظهر لقطات فيديو لشاب عمره 18 عامًا في هاكني وهو يصيح "أنا لا أقاوم" و "لم أفعل أي شيء" قبل تلقي ضربة قوية بالركبة في الرأس.

وقام أحد أفراد الجمهور بتصوير الحادث بينما تلقى الشرطة القبض على الرجل ، الذي كان يركب الدراجة مع اثنين آخرين ، بعد مطاردة الضباط، وقالت الشرطة إن الفيديو لم يقدم السياق الكامل للتفاعل الكامل مع ضباط يرتدون ملابس مدنية.

وقع الحادث في 22 أبريل حوالي الساعة 9 مساءً عند زاوية طريق مولبيري وطريق ميدلتون في هاكني ، بالقرب من المكان الذي توفي فيه رجل أسود آخر ، رشان تشارلز في عام 2017 بعد مطاردته وضبطه من قبل ضابط.

وفي إشارة إلى لقطات الرجل الذي كان يركع على وجهه ، قالت الشرطة إن الضباط كانوا في "دوريات استباقية" ردا على توترات العصابات والعنف الأخير ، وأن ثلاثة رجال تجاهلوا الطلبات المتكررة للتوقف.

وقال متحدث: "تم إيقاف رجل يبلغ من العمر 18 عامًا لأغراض البحث عن أسلحة". تم تقييد يديه ووضعه على الأرض في محاولة للتخفيف من أي مشاكل محتملة في حالة وجود سلاح. بعد الانتهاء من البحث ، لم يتم العثور على سلاح وسمح للرجل بالذهاب. لم يتم اعتقاله ".