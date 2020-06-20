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التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا لمعرفة مدى استحقاق الموظفين للترقية

السبت، 20 يونيو 2020 09:09 ص
التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا لمعرفة مدى استحقاق الموظفين للترقية الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتب أحمد حمادة

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أطلق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الموقع الإلكترونى، http://Promotion.caoa.gov.eg، والذى يمكن للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، قياس مدى استحقاقهم الترقية.
 
وكان الجهاز قد أصدر مؤخرا  القرار رقم (101) لسنة 2020 بشأن ترقية الموظفين، ونص على أن يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2020 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2020، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
 
كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2020 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
 
ويستحق الموظف اعتبارًا من 1/7/2020، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما اكبر.
 
علمًا بأن الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2020 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
 
من الجدير بالذكر أن رئيس الجهاز أصدر أيضا القواعد التنفيذية للقرار في الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020، تسترشد به الوحدات الإدارية عند تنفيذ الإجراءات اللازمة للترقية.
 
 

التنظيم والادارة

صالح الشيخ

ترقيات الموظفين

موظفي الدولة

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