التنظيم والإدارة: أكثر من مليون استعلام عن الترقيات الحكومية حتى الواحدة ظهرا

كتب أحمد حمادة

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ أن عدد مرات تسجيل الدخول والاستعلام عن الترقية على الموقع الالكتروني http://promotion.caoa.gov.eg ، والذي أنشأه الجهاز للاستعلام عن مدى استحقاق الموظف للترقية بلغ مليون و 156 ألف استعلام حتى الساعة الواحدة ظهر اليوم وذلك منذ إطلاقه على صفحة الجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأكد الشيخ على اهتمام الجهاز بالتيسير على موظفي الجهاز الإداري للدولة في الحصول على خدمات الجهاز المقدمة لهم إيمانا منه بدورهم المحوري في خدمه الوطن، مشيرا إلى أن عدد مرات الاستعلام لا تعبر عن عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة خاصة أنه يمكن لأي شخص تجربة الاستعلام كما أنه يمكن لنفس الشخص الاستعلام أكثر من مرة.

وأوضح أن الجهاز تلقى ردود أفعال عدد كبير من الموظفين الذين استعلموا عن مدى استحقاقهم بكل تقدير، مؤكدا على مواصلة جهود الإصلاح الإداري والتي تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة وتحقيق رضا المواطن.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس الجهاز أصدر مؤخرا القرار رقم (101) لسنة 2020 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، كما أصدر رئيس الجهاز أيضا القواعد التنفيذية للقرار في الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020 ، تسترشد به الوحدات الإدارية عند تنفيذ الإجراءات اللازمة للترقية، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء على حركة الترقيات في جلسته المنعقدة في الأول من أبريل من هذا العام.