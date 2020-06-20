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التعليم تنعى وفاة معلم مشارك فى امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

السبت، 20 يونيو 2020 03:35 م
التعليم تنعى وفاة معلم مشارك فى امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تنعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص الحزن والأسى وفاة (أ.ع.أ) أحد المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 إثر انقلاب ميكروباص بالكيلو 30 طريق "الشلاتين - حلايب" جنوب محافظة البحر الأحمر.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إخطارًا من مديرية البحر الأحمر يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30 جنوب مدينة الشلاتين.

وتتابع وزارة التربية والتعليم حالة المصابين في الحادث أولاً بأول وتتمنى لهم الشفاء العاجل.

قال هشام منير، وكيل مديرية التربية والتعليم في البحر الأحمر، إن مراقب لجنة امتحانات الثانوية العامة في حلايب لقى مصرعه اليوم وأصيب 5 ملاحظين في انقلاب ميكروباص طريق الشلاتين أبو رماد أثناء ذهابهم لمدينة حلايب لمباشرة الامتحانات غدا، وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية إن مراقب اللجنة الذي لقي مصرعه كان قادما من محافظة أسيوط، لافتًا إلى أنه من بين المصابين مراقب إدارة امتحانات الثانوية العامة قادما من أسيوط، مؤكدا أنه أبلغ غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، وكذلك غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر.
 
وتابع أنه وجه مدير الإدارة التعليمية بمدينة الشلاتين لمتابعة حالات الملاحظين الخمسة المصابين، وتقديم العزاء لأسرة مراقب اللجنة، موضحا أن المصابين الخمسة وهم مجدي علي، ومنصور محمد،  ومحمد كرار، ومحمد أحمد، جميعهم من الشلاتين، ونصر الدين محمد أحمد  من القصير، كانوا في طريقهم لحلايب لمراقبة امتحانات الثانوية العامة.
 
 


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