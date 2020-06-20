التحفظ على 2 طن زيت زيتون مجهول المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قرر رئيس نيابة العامرية ثانى بالإسكندرية ، التحفظ على 2,240 طن سلع غذائية "زيت زيتون" مجهول المصدر معبأة داخل عبوات مدون عليها أنها ذات منشأ أجنبى خلافاً للحقيقة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري

تلقى اللواء سامى غنيم ، مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية ، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع لتعبئة زيت الزيتون "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، لحيازته كميات من المنتج مجهول المصدر .

تم مداهمة المصنع والقى القبض على مالكم وبتفتيشه عثر على 2,240 طن سلع غذائية " زيت زيتون" معبأة داخل عبوات مدون عليها أنها ذات منشأ أجنبى خلافاً للحقيقة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.