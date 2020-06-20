اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التأمين الصحى تعلن إجراءات تأمين طلاب الثانوية العامة فى 2091 لجنة امتحانات

السبت، 20 يونيو 2020 02:41 م
التأمين الصحى تعلن إجراءات تأمين طلاب الثانوية العامة فى 2091 لجنة امتحانات طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت هيئة التأمين الصحى عن تفاصيل خطة التأمين الطبى لامتحانات الدور الأول للثانوية العامة التى تبدأ من غدا الاحد بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم على الإعداد الطبى لتوفير الخدمات الصحية للممتحنين فى 2091 لجنة مشيرة إلى أنه تم تخصيص أكثر من 2000 طبيب وممرض للإشراف على التنفيذ .

وأضافت هيئة التأمين الصحى: "تشمل الإجراءات الوقائية التواجد قبل بدء دخول الطلاب للتأكد من تطهير وتعقيم اللجان والتأكد من التباعد الاجتماعى فى اللجان وأن تكون المسافة بين الطالب والآخر لا تقل عن 2 متر، وأن تكون اللجان جيدة التهوية مع التأكد من ارتداء الواقيات الشخصية، وقياس درجة الحرارة لكل طالب قبل دخول اللجنة.

وتابعت هيئة التأمين الصحى:"سيتم التأكد من وجود الواقيات الشخصية لجميع العاملين فى اللجان وتوفير وسائل مكافحة العدوى ووسائل الحماية الشخصية باللجان مع توفير أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية لعلاج حالات الطوارئ داخل اللجان والإبلاغ الفورى عن أى حالة ارتفاع فى درجة الحرارة والاتصال بالإسعاف.

واستكملت: "تم التأكيد على توفير أدوية الطوارئ، وأدوية مكافحة العدوى الخاصة بالإشراف الطبى والتأكد من صلاحية أجهزة الضغط والسماعات مع إرسال بيان يومى بالحالات الطارئة والحالات التى تم إحالتها إلى المستشفيات والإجراءات المتبعة والإبلاغ الفورى للأحداث غير المتوقعة فى حينه".

ونوهت الخطة على المرور المستمر على اللجان والتأكد من تطبيق مكافحة العدوى والتزام الجميع بارتداء الواقيات الشخصية وتطبيق التباعد الاجتماعى مع توفير الإرشادات الخاصة بالحماية من مرض كورونا، وتواجد الفريق الطبى حتى نهاية آخر طالب من اللجان للاطمئنان على سلامة الطلاب.

 


الصحة

التأمين الصحى

الامتحانات

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو..صور

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو..صور

"الصحة" تعلن بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

"الصحة" تعلن بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

ضبط شخصين لاختلاسهما مستلزمات طبية تستخدم لاختبار الاجسام المضادة لكورونا

ضبط شخصين لاختلاسهما مستلزمات طبية تستخدم لاختبار الاجسام المضادة لكورونا

السيسي للقوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا.. القائد الأعلى: "جيش مصر مش بيعتدى ودى استراتيجيتنا وعقيدتنا".. ونؤمن 1200 كيلو على حدود ليبيا منذ أكثر من 7 سنوات.. فيديو

السيسي للقوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا.. القائد الأعلى: "جيش مصر مش بيعتدى ودى استراتيجيتنا وعقيدتنا".. ونؤمن 1200 كيلو على حدود ليبيا منذ أكثر من 7 سنوات.. فيديو

بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

تفاصيل وقف عاملين بوحدة صحية شهرين.. استأجروا فرقة موسيقية ورقصوا تشفيا لنقل المديرة.. أوقفوا العمل بالمركز وعدم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.. حيثيات الحكم: المنصة القضائية تحفظ للوظيفة العامة هيبتها (فيديو)

تفاصيل وقف عاملين بوحدة صحية شهرين.. استأجروا فرقة موسيقية ورقصوا تشفيا لنقل المديرة.. أوقفوا العمل بالمركز وعدم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.. حيثيات الحكم: المنصة القضائية تحفظ للوظيفة العامة هيبتها (فيديو)

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى (فيديو)

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى (فيديو)

وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإغضاب الرب

وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإغضاب الرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة