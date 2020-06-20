اليوم السابع
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تدهور جديد فى ثانى أكثر دول العالم فى الإصابات ..

البرازيل تتجاوز حد المليون إصابة بكورونا و 50 ألف وفاة

السبت، 20 يونيو 2020 12:12 ص
البرازيل تتجاوز حد المليون إصابة بكورونا و 50 ألف وفاة رئيس البرازيل وانتشار كورونا
رويترز

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ذكرت بيانات لوزارة الصحة أن البرازيل تجاوزت في المجمل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 50 ألف حالة وفاة فى تدهور جديد فى ثانى أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة.
 
وقالت الوزارة، إن البرازيل سجلت مليون و32913 ألف حالة إصابة مؤكدة،  مع 1206 حالات وفاة جديدة، اليوم، الجمعة، ليصل إجمالى العدد الرسمي لحالات الوفاة إلى 48954 حالة.
 
وعادت منافسات كرة القدم فى البرازيل بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا عندما انتصر فلامنجو 3-صفر على بانجو الماضية أمام مدرجات خالية باستاد ماراكانا في بطولة ولاية ريو دي جانيرو.
 
وهذه هى أول مباراة منذ استئناف بطولات الولايات بالبرازيل بعد توقفها في مارس.
 

 


صحة

كورونا

البرازيل

مليون اصابه

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