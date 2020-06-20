اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 10:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البحرية التونسية تنقذ 18 مصريًا من الغرق كانوا على متن مركب هجرة غير شرعية

السبت، 20 يونيو 2020 09:32 م
البحرية التونسية تنقذ 18 مصريًا من الغرق كانوا على متن مركب هجرة غير شرعية الهجرة غير الشرعية
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني التونسى بصفاقس وقرقنة، مساء أمس الجمعة من إنقاذ 20 شخصا (18 من مصر و شخصين من اليمن) من الغرق كانوا على متن مركب هجرة غير شرعية وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في سواحل القراطن من جزيرة قرقنة.. وفقا لصحية الجريدة التونسية.

h
ونقلا عن مصدر أمني فاٍن المركب أبحر من ميناء زوارة الليبية بتاريخ 14 جوان 2020 وقد تم إدخال جميع المهاجرين إلى المنطقة البحرية وإخضاعهم للحجر الصحي الإجباري.

من جهة أخرى ، قال مسؤول بالحماية المدنية في تونس، اليوم، السبت، إن قوات خفر السواحل انتشلت مزيدا من جثث مهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس ليرتفع عدد من لقوا حتفهم إلى 61 شخصا.

وأبحر مركب مكتظ بعشرات المهاجرين قبل أيام من جزيرة قرقنة في اتجاه السواحل الإيطالية.

وقال مرد المشري المدير الجهوي للحماية المدنية إن عدد الجثث ارتفع إلى 61 بعد العثور على جثث جديدة من بينها جثة لرضيع.

وبدأت السلطات المحلية دفن جثامين عشرات المهاجرين في صفاقس.

وفي العام الماضي غرق 86 مهاجرا بعد انقلاب مركبهم الذي أبحر من ليبيا باتجاه أوروبا، في واحدة من أسوأ تلك الحوادث في تونس.


تونس

البحرية التونسية

مصر

هجرة غير شرعية

الهجرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

أكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة شفاء من كورونا حول العالم

أكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة شفاء من كورونا حول العالم

شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى.. وقرارات مجلس الأمن ملزمة

شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى.. وقرارات مجلس الأمن ملزمة

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة وتعافى 399 مصابًا

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة وتعافى 399 مصابًا

التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة