اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 04:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الامتداد العمرانى برأس البر يقود الاسثمار العقارى بمحافظة دمياط

السبت، 20 يونيو 2020 04:00 ص
الامتداد العمرانى برأس البر يقود الاسثمار العقارى بمحافظة دمياط الامتداد العمرانى برأس البر يقود الاسثمار العقار
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد الإستثمار العقارى واحدا من اهم قطاعات الاستثمار حاليا ان لم يكن اهمها على الإطلاق لأنه يجمع بين المواطن العادى ورجل الأعمال  الكل يسارع للتعامل مع الاستثمار العقارى حسب فكرة وامكاناتة المادية ترسيخا للمبدأ المعروف لدى الجميع بأن" العقارات لا تاكل ولا تشرب".

لعل الاستثمار العقارى بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر واحدة من أهم قطاعات الاستثمار باعتبارها منطقة بكر وهى الإمتداد الطبيعى لمصيف رأس البر ، منطقة شاسعة تضم العديد من الأحياء الجديدة ومناطق تقسيم النقابات المهنية منها التجاريين وصناع الأثاث و الزراعيين ومنطقة تقسيم الشرطة

ويوجد بالمنطقة سوق عمومى مؤهل لأن يكون أكبر سوق تجارى برأس البر، كما يوجد بها مسجد النخيل والذى لم يتم افتتاحة حتى الآن بسبب توقف الصلاة بالمساجد، كما يوجد اكثر من كمباوند سكنى  مدينة العسكريين وستى لايف وصن ست والصفوة، كما يوجد اندية القوات المسلحة ومنطقة ملاهى والعاب مائية

تتميز الوحدات السكنية بالامتداد العمرانى بأنها مبانى حديثة ذات طابع معمارى متميز وتسلم اغلب الشقق تشطيب سوبر لوكس ويتمتع المشترى بحصة من الأرض تصل الى 4 قيراط  يتراوح أسعار الشقق مابين 500: 650 ألف حسب الوجهه والدور ومدى قربها من المناطق الحيوية ، ولكن تاثرت أغلب المبانى من قرار توقف اصدار التراخيص والبناء تمهيدا لاعادة تشكيل لجان هندسية لمراجعة تراخيص البناء ثم اعادة استئناف العمل بالمبانى

ومازالت المنطقة تحتاج المزيد من الخدمات مثل أعمال النظافة والرصف والأنارة بالشوارع الداخلية وهى مسئولية مشتركة بين جهاز الإمتداد العمرانى والوحدة المحلية برأس البر

ونظرا لأهمية المنطقة اصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قرارا بتعيين نائب لرئيس مدينة رأس البر لمنطقة الإمتداد العمراني وكلفت  اللواء عماد حمدى رئيس مدينة رأس البر برفع كافة المخلفات وبواقى المبانى من المنطقة وإعادة تأهيلها ومواجهة العرب الرحل الذين يسكنون منطقة الجبل وازالة العشش الخاصة بهم لمنع تجول الماشية بشوارع رأس البر حفاظا على المظهر الحضارى لها.

الامتداد العمرانى برأس البر يقود الاسثمار العقار (1)
 

 

الامتداد العمرانى برأس البر يقود الاسثمار العقار (2)
 

 

الامتداد العمرانى برأس البر يقود الاسثمار العقار (3)
 
 

الامتداد العمرانى برأس البر يقود الاسثمار العقار (4)
 

 

 


دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

راس البر

الامتداد العمرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الـ87 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ87 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

اليوم .. ذكرى رحيل الصوت الباكى الشيخ محمد صديق المنشاوى

اليوم .. ذكرى رحيل الصوت الباكى الشيخ محمد صديق المنشاوى

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة مساء الغد

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة مساء الغد

ارتفاع حالات الشفاء لمصابى كورونا فى المدينة الشبابية بالطود بالأقصر لـ180

ارتفاع حالات الشفاء لمصابى كورونا فى المدينة الشبابية بالطود بالأقصر لـ180

قانون مجلس الشيوخ: عدد الأعضاء 100 على النظام الفردى و100 للقوائم و100 معينون

قانون مجلس الشيوخ: عدد الأعضاء 100 على النظام الفردى و100 للقوائم و100 معينون

اليوم.. بدء تقديم الأوراق المطلوبة لمساكن بديل العشوائيات بالغردقة

اليوم.. بدء تقديم الأوراق المطلوبة لمساكن بديل العشوائيات بالغردقة

السياحة: الفنادق ملتزمة بالتكفل بالحجر الصحى والإعاشة للسائح المصاب بكورونا

السياحة: الفنادق ملتزمة بالتكفل بالحجر الصحى والإعاشة للسائح المصاب بكورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة