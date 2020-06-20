الإمارات ترحب بقرار "الطاقة الذرية" بشأن إيران

إيمان حنا

رحبت الإمارات بتبنى مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار، يدعو إيران للتعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، و دعوة إيران إلى فتح المنشآت المتشبه فيها أمام المفتشين الدوليين، وتقديم المعلومات التي تحتاجها الوكالة في متابعة البرنامج النووي الإيراني، وفق موقع "العين الإخبارية" الإماراتى .

يطالب القرار، الذى قدمته فرنسا وألمانيا وبريطانيا، طهران بالتعاون الكامل مع الوكالة، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فورا إلى عدد من المواقع النووية، وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها وفق الصحيفة الإماراتية، جهود الوكالة في هذا الشأن لما يمثله المشروع من خطوة مهمة وجادة للحد من تطوير طهران التقنية النووية لأغراض غير سلمية.

وأشارت إلى أن القرار يأتي انسجاما كاملا مع مطالب الإمارات ودول المنطقة، وأشادت الإمارات بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة فيما يتعلق بالتحقق والرصد مِن برنامج إيران النووي، كما أشادت بالمهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها مفتشو الوكالة، مؤكدة على ضرورة العمل لإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وتبنى مجلس حكام الوكالة، الجمعة، قرارا ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي، هو الأول الذي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012.

ويمهد النص في هذه المرحلة لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي المخول بفرض عقوبات، ويأتي التصويت في أجواء توتر بشأن برنامج إيران النووي التي تخلت خلال الأشهر الـ12 الماضية عن عدة التزامات ردا على إعادة فرض واشنطن عقوبات عليها.

وكانت الممكلة العربية السعودية قد أعلنت أمس الجمعة، ترحيبها بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأميرعبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز ، "ترحب المملكة العربية السعودية بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لمشروع القرار المقدم من الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا- ألمانيا- بريطانيا) الذي يدعو إيران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة، وتثمن المملكة، في هذا الصدد، الجهود المهنية والشفافة التي تضطلع بها الوكالة ومديرها العام".