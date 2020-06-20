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الإعلام الخليجى يبرز خطاب الرئيس السيسى: "جيش مصر قادر على حماية أمنها"

السبت، 20 يونيو 2020 06:31 م
الإعلام الخليجى يبرز خطاب الرئيس السيسى: "جيش مصر قادر على حماية أمنها" خطاب الرئيس
إيمان حنا

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أبدت و الصحف والمواقع الإخبارية الخليجية اهتماما كبيرا بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم حول الأزمة الليبية ، والرسائل التى وجهها للمجمتع الليبى والدولى أيضأ، كما حرصت العديد من القنوات العربية والإقليمية على بث الخطاب.

الرياض السعوديةتسلط الضوء على تصريحات السيسى
الرياض السعوديةتسلط الضوء على تصريحات السيسى

 

فأوردت "البيان" الإماراتية نص خطاب السيسى الذى أكد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تدخل مصر المباشر في ليبيا "باتت تتوفر له الشرعية الدولية" وينطوي على أهداف.

الراى
الراى

 

وقال السيسي، أثناء تفقده وحدات الجيش المصري بالمنطقة العسكرية الغربية: "إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية، وأوضح أن من أهداف هذا التدخل حماية الحدود الغربية للدولة ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، فضلاً عن إطلاق مفاوضات التسوية السياسية.

القبس الكويتية
القبس الكويتية

 

وأتت تصريحات السيسي غداة تلقي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طلباً من مصر لعقد اجتماع افتراضي طارئ على مستوى وزراء الخارجية من أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

 

ومن جهة ثانية سلطت "الراى" و"القبس " الكويتيتين الضوء على تصريحات الرئيس فكتبت تحت عنوان :"السيسي: جيش مصر قادر على حماية أمنها"، وأوردت الصحيفة فى التفاصيل تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حول قدرة الجيش المصري على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.

صحيفة البيان الإماراتية
صحيفة البيان الإماراتية

 

وأضاف السيسي أن «الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة»، مؤكدا أنه «جيش رشيد يحمي ولا يهدد»، وجاءت تصريحات السيسي خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، المحاذية للحدود مع ليبيا، وشارك في جولة السيسي عدد من كبار القادة العسكريين، ومن بينهم رئيس الأركان الفريق محمد فريد، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.

موقع صحيفة البيان
موقع صحيفة البيان

 

 

وأبرزت الصحف السعودية وفى مقدمتها "الرياض" و"عكاظ" تصريحات الرئيس تحت عنوان :" الجيش المصرى يحمى ولا يهدد ..وهو من أقوى جيوش المنطقة" ، وأوردت تفاصيل حديث الرئيس عن القدرات الكبرة التى يتمتع بها الجيش المصرى والتى يتم الاستعانة بها وقت أن تقتضى الحاجة.

كما أبرزت تصريحاته التى شدد فيها على أن أي تدخل مباشر من مصر باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار میثاق الأمم المتحدة " حق الدفاع عن النفس" أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي "مجلس النواب".

ووجه الرئيس رسالة للشعب الليبي، قائلا: «ليبيا دولة عظيمة وشعبها مناضل ومكافح، بنقول الخط اللى وصلت اليه القوات الحالية سواء من جانب المنطقة الشرقية أو الغربية كلهم أبناء ليبيا، ونتكلم مع الشعب الليبى وليس طرفا ضد آخر.. وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر.. عمرنا ما كنا غزاة لحد ولا معتدين على حد، بنحبكم ومتدخلناش علشان مش عاوزين يذكر لنا التاريخ إن احنا تدخلنا في بلادكم وأنتم في موقف ضعف، لكن الموقف الآن مختلف والنهارده الأمور ومعادلة الأمن القومي العربي والمصرية والليبي تهتز».

 

 


السيسى

ليبيا

اعلام الخليج

صحف الخليج

الجيش المصرى

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