الإعلام البريطانى: حادث طعن فى مدينة ريدنج بموقع احتجاجات حركة "حياة السود مهمة"

تقرير إعلامي بريطاني يتحدث عن حدوث طعنات عديدة في مدينة ريدنج والشرطة تقول إنها تتعامل مع حادث

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن الحادث بمدينة ريدنج البريطانية وقع بموقع شهد احتجاجا لحركة "حياة السود مهمة".

ذكرت وسائل إعلام بريطانية ، أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في مدينة ريدينج بجنوب انجلترا وقالت شرطة المنطقة إنها تحقق في تقارير عن وقوع حادث.

وكانت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت اليوم ، إن المتظاهرين من حملة "حياة السود تهم" (BLM) استمروا فى الاحتجاج في مدن المملكة المتحدة فى عطلة نهاية الأسبوع للمرة الرابعة على التوالي، حيث تجمع مئات المتظاهرين في هايد بارك قبل الذهاب إلى ساحة البرلمان.

اجتمع النشطاء في ركن المتحدثين في هايد بارك للاستماع إلى النشطاء الذين دعوا إلى عزل منيرة ميرزا ​​، مستشارة بوريس جونسون ، كرئيسة للجنة عدم المساواة العرقية الجديدة ، وسار الحشد في وسط مدينة لندن ووصلوا للاحتجاج أمام البرلمان.

في اسكتلندا، توافد مئات الأشخاص على مسيرة مناهضة للعنصرية في جورج سكوير في جلاسكو هذا الصباح ، على الرغم من أن الشرطة طلبت من السكان المحليين الابتعاد عن التجمعات الجماهيرية في الأماكن العامة.

واندلعت اشتباكات بين مثيري الشغب والشرطة في المدينة الاسكتلندية ، قبل حضور أكثر من 100 ضابط شرطة في ساحة المتظاهرين المناهضين للعنصرية.

قد اتُهم أربعة وعشرون شخصًا حتى الآن بارتكاب جرائم فيما يتعلق باحتجاجات BLM والمظاهرات المضادة اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال عطلات نهاية الأسبوع الثلاثة الماضية.