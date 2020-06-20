اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 10:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأوقاف تفتح باب التقدم لخريجات الأزهر للعمل واعظات متطوعات

السبت، 20 يونيو 2020 09:34 م
الأوقاف تفتح باب التقدم لخريجات الأزهر للعمل واعظات متطوعات وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للعمل واعظات متطوعات من خريجات جامعة الأزهر الشريف، والمراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف. وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنه يشترط فى المتقدمات ما يأتى:

أولًا: خريجات جامعة الأزهر الشريف :

أن تكون المتقدمة من العاملات بالجامعة أو المعاهد الأزهرية أو معاهد القراءات، أو بأى جهة حكومية.

اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التى تجرى فى هذا الشأن، فى القرآن الكريم والفقه والسيرة النبوية والثقافة الإسلامية واللغة العربية .

ثانيا: خريجات مراكز الثقافة الإسلامية :

أن كون المتقدمة حاصلة على مؤهل عالٍ على الأقل ومن العاملين بالحكومة أو القطاع العام .

أن تكون حاصلة على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير جيد جدًا أو امتياز.

اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة فى هذا الشأن والمذكورة أعلاه .

وعلى أن يكون التقدم خلال أسبوع من تاريخ نشره عبر الرابط:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL6LJTttvgmdyHrmbbD1ikZvNIXO2_etrmTDR1s5w9_JqUqw/viewform

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة من خريجى مراكز الثقافة الإسلامية من حملة الماجستير والدكتوراه.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أنه سيتم فتح باب التسجيل بالضوابط التالية :

أن يكون من الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية ومن العاملين بالحكومة أو القطاع العام.

أن يكون حاصلًا على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير جيد جدًا على الأقل .

أن يجتاز الاختبارات المقررة فى هذا الشأن .

وعلى أن يكون التقدم خلال أسبوع من تاريخ نشره.

 

واعظات الأوقاف

وزارة الأوقاف

الأوقاف

اخبار مصر

خطباء المساجد

خطيب مكافأة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإغضاب الرب

السبت، 20 يونيو 2020 12:02 م

وزير الأوقاف: ديننا يأمر بالأخذ بالأسباب وصناعة الحضارة وأن نكون أمة قوية

السبت، 20 يونيو 2020 05:00 ص

وزير الأوقاف: من لم يتعظ بتخطف الموت من حوله فلا واعظ له

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:07 م

وزير الأوقاف: مرضاة الله غاية كل مؤمن رضا الخلق غاية لا تدرك

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:00 ص

"حديث الروح".. وزير الأوقاف يبرز القيم والأخلاق الإنسانية في أحدث مؤلفاته

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

أكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة شفاء من كورونا حول العالم

أكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة شفاء من كورونا حول العالم

شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى.. وقرارات مجلس الأمن ملزمة

شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى.. وقرارات مجلس الأمن ملزمة

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة وتعافى 399 مصابًا

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة وتعافى 399 مصابًا

التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ88 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ88 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة