الأموال العامة تضبط تاجر عملة بحوزته 23 ألف دولار

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة".

جاء ذلك إستمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة لمُكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المُعتمدة بالمُخالفة لأحكام القانون فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام (مهندس مدنى - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" نظير عمولة عن كل عملية تحويل وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة.. وبحوزته (23500 دولار أمريكى- 1500جنيه مصرى - هاتف محمول) وبفحص الهاتف تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى البلاد.

وبمواجهته أقر بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة لأحكام القانون ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.