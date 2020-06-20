الأمم المتحدة: كورونا يهدد بخسارة 400 مليون دولار فى سياحة نيبال

كتبت - هند المغربي

أفاد البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة " UNDP " أن وباء كورونا عطل سلاسل التوريد، وتسبب فى تهديدات للشركات الصغيرة وغير الرسمية فى جمهورية نيبال ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فقد ثلاثة من كل خمسة موظفين وظائفهم، ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة بنسبة 60 % هذا العام، مما يؤدى إلى خسارة 400 مليون دولار.

وأضاف التقرير أنه من المرجح أن يتراوح الانخفاض فى التحويلات بين 15 و20 % هذا العام، مع انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى نيبال بنسبة 8.5 % إلى أقل بكثير من 2.5 %

ولفتت الأمم المتحدة أنه أزمة جائحة كورونا أثرت بشكل خاص على النساء. وفقدت أكثر من 40 % من النساء وظائفهن، مقارنة بأقل من 30 % من الرجال ومن جانبه تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تقييم احتياجات النساء والأشخاص الذين لا يظهرون فى القوائم الحكومية.