الأمم المتحدة تناشد تسهيل انتقال 23 ألف طالب سورى لتأدية الامتحانات

كتبت - هند المغربي

ناشدت الأمم المتحدة في سوريا كافة الأطراف تيسير العبور الآمن للطلاب المسافرين نحو المناطق الحكومية لأداء امتحاناتهم الدراسية النهائية، جاء ذلك في بيان مشترك أصدره كل من عمران رضا، ومنسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، كيفين كينيدي.

ووفقا للبيان، من المتوقع أن يسافر نحو 23 ألف طالب، ومعظمهم من الشمال الشرقي وأيضا من شمال غرب سوريا، عبر خطوط التماس نحو المناطق الحكومية في سوريا. وسوف ينضمون لما يقارب 250 ألف طالب في كافة أنحاء البلد من الذين سيخضعون للامتحانات الوطنية المقرر أن تبدأ في 21 يونيو

وأشار البيان إلى التقارير التي تفيد بقيام المجموعات المسلحة بمنع عشرات الطلاب، في حادثين منفصلين على الأقل، من العبور الآمن عبر نقاط التفتيش في محافظتي إدلب وحلب أثناء توجههم إلى مراكز الامتحانات بالإضافة الى تعرض طلاب في مناطق أخرى بما فيها محافظة الرقة، إلى المضايقات والتهديد.

ويواجه الأطفال في سوريا، وفقا للمسؤولين الأمميين، حزمة من التحديات للبقاء في المدرسة، بما في ذلك النزوح والأعمال العدائية المستمرة وانتشار الفقر. وتزداد هذه التحديات حدة خلال جائحة كوفـيد-19، التي أدت إلى تعطل متزايد للوصول إلى التعليم الأساسي.

وأكدت الأمم المتحدة أن للأطفال في سوريا، أينما يعيشون، الحق في إنهاء وإكمال تعليمهم، بما في ذلك من خلال الامتحانات الوطنية. وناشدت الأطراف كافة تيسير ودعم وصول الطلاب إلى الامتحانات؛ والتي تعد مرحلة محورية وتحولية في حياة أي طفل، وشدد المسؤولان الأمميان على أن أي تدخل في التعليم، الذي هو حق لهم، يعتبر أمرا غير مقبول.

و أكدت الأمم المتحدة في سوريا، بما في ذلك منظمة اليونيسف وشركاء قطاع التعليم، أنها تدعم بيئة آمنة لجميع الطلاب الذين يجرون الامتحانات الوطنية في كافة أنحاء البلاد. وهذا يشمل دعم إعداد أماكن إقامة وفحص آمنة وإجراءات مناسبة للتخفيف من احتمال انتقال كوفيد-19.