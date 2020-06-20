اليوم السابع
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الأزهر ينعى ضحايا حادث أسيوط ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين

السبت، 20 يونيو 2020 06:13 م
الأزهر ينعى ضحايا حادث أسيوط ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين مشيخة الأزهر
كتب لؤى على

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نعى الأزهر الشريف، ضحايا حادث تصادم أسيوط الأليم، الذي وقع اليوم السبت، وكان من بين المتوفين، مساعد اللجنة الشرعية بالأزهر، وإصابة آخرين. 
 
ووجه فضيلة الإمام الأكبر على الفور بالتكفل بعلاج المصابين والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية المطلوبة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن صحة المصابين وسلامتهم.
 
هذا وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة لأسر  الضحايا ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
 
وكان قد قام فى وقت سابق الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، زيارة بعض مقرات لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، للوقوف على تجهيز اللجان وتطهيرها، قبل انطلاق عملية الامتحانات بساعات، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا الأحد.
 
وقال الشيخ علي خليل إن هذا العام هو عام استثنائي بسبب انتشار وباء كورونا، وكذلك الاستعدادت هذا العام استثنائية وموائمة لهذا الظرف الطارئ، مؤكدًا أن الأزهر أخذ بكل سبل الأمان والصحة لحماية الطلاب، مبينًا أنه يتم تعقيم اللجان منذ 10 أيام بشكل يومي، موضحًا أنه تم تجهيز زجاجة جل وكحول لكل طالب، كما أن عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لن يتجاوز 12 طالبًا بأي حال من الأحوال.
 
وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في الأخذ بالاحتياطات، مطالبا الطلاب وأولياء أمورهم بعدم القلق أو الخوف، لأن مستقبل أولادهم في أيد أمينة وهي من أهم أولوياتنا.
 
وطالب الشيخ علي خليل الطلاب بالالتزام بالتعليمات حرصًا على حياتهم ومستقبلهم، كما طالب فضيلته أولياء الأمور بعدم التواجد خارج اللجان مع تقديم النصح لذويهم بالالتزام بالتعليمات، متمنيًا التوفيق والنجاح والسلامة لجميع الطلاب.
 

الثانوية الازهرية

شيخ الازهر

الازهر الشريف

اسيوط

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