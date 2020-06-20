اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 10:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الأدوات الصحية" تشيد بإعلان اتحاد الغرف عن حوار مجتمعى حول مواعيد غلق المحال

السبت، 20 يونيو 2020 09:32 ص
"الأدوات الصحية" تشيد بإعلان اتحاد الغرف عن حوار مجتمعى حول مواعيد غلق المحال إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ثمنت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، جهود الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، والتي تتمثل في خدمة التجار والمستوردين، صرح بذلك حسام راضي الحرباوي المستشار الإعلامي للشعبة.
 
 
من جانبه، أشاد فوزي عبدالجليل رئيس الشعبة، بتعميم مبادرة غرفة القاهرة بالتعاقد مع عدد من معامل التحاليل الطبية للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا بكافة الغرفة التجارية على مستوى الجمهورية ليستفيد منها منتسبي الغرف وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرف وأسرهم.
 
وأوضح عبدالجليل، أن التحاليل الخاصة بكورونا يتم اجراؤها بأسعار مخفضة عن الأسعار التي تتم بها هذه التحاليل خارج تعاقد الاتحاد العام للغرف التجارية حيث تضمنت المبادرة التعاقد لإجراء 7 تحاليل وهي " CBC - ferritin - SGpT - LDH - creatinine – CRP - D. Dimer " للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا لجميع منتسبي الغرف وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرف بسعر 200 جنيه للفرد بموجب كارنيه العضوية أو ما يثبت ذلك. 
 
في سياق متصل، ثمن متى بشاي النائب الأول لرئيس شعبة الأدوات الصحية، إرسال الاتحاد العام للغرف التجارية، خطابات رسمية إلى كل الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لفتح حوار مجتمعي مع منتسبيها حول إبداء مقترحات مواعيد غلق المحال التجارية عقب انتهاء أزمة كورونا الحالية، ثم رفع نتائج هذا الحوار المجتمعي إلى مجلس إدارة الاتحاد لتجميعها وتنقيتها ومناقشتها بشكل نهائي من خلال مجلس الإدارة ثم رفع التصور النهائي إلى الجهات المعنية.
 
بدوره قال هيثم السميح النائب الثاني لرئيس شعبة الأدوات الصحية إلى أن اتحاد الغرف التجارية، لم يهمل المحافظات ذات الطبيعة المختلفة خاصة السياحية وأنشطة تجارية تحتاج إلى فترة أطول، لذلك عمم الحوار المجتمعي العام لمنتسبي الغرف التجارية في المحافظات المختلفة لدراسة الوضع على الطبيعة ومن خلال أصحاب الأنشطة على مستوى الجمهورية.
 
أما أحمد تيسير سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية، أكد أهمية مشاركة التجار في مثل ذلك القرار الهام حيث يهم قطاع كبير ويختلف كل نشاط عن آخر فهناك أنشطة تجارية لا يمكن إغلاقها طوال اليوم وهناك أنشطة تحتاج إلى 12 ساعة يوميا وأخرى غير ذلك، فتختلف حسب طبيعة كل مهنة. 
 
وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، قد أكد في إحدى تصريحاته التلفزيونية أن الحكومة تدرس تحديد مواعيد ليلًا لغلق المحال التجارية ، وأن وزارة التنمية المحلية تقوم بدراسة هذا الأمر الآن، وأن تلك المواعيد ستختلف من محافظة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات سياحية وتحتاج إلى مد فترة إغلاق المحال والكافيهات، وذلك بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

الغرف التجارية

الأدوات الصحية

أخبار اقتصاد

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

محكمة الأسرة تلزم زوجة بدفع 90 ألف بدل مهر لاعتدائها على زوجها بالضرب

محكمة الأسرة تلزم زوجة بدفع 90 ألف بدل مهر لاعتدائها على زوجها بالضرب

وزير الكهرباء: الاعتماد على صور "شعاع" لقراءة العداد فى حل شكاوى الفواتير

وزير الكهرباء: الاعتماد على صور "شعاع" لقراءة العداد فى حل شكاوى الفواتير

الحدث الفلكى الأهم بـ2020.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى غدا يُرى بمصر

الحدث الفلكى الأهم بـ2020.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى غدا يُرى بمصر

"سيناء فى القلب".. 8.22 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء العام الجديد

"سيناء فى القلب".. 8.22 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء العام الجديد

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لأخر

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لأخر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة