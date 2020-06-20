"اقتصاد مختلف فى عالم مختلف" ندوة جديدة بالغرفة التجارية بالإسكندرية

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

تنظم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برعاية أحمد الوكيل رئيس الغرفة، ندوة جديدة عبر تطبيق zoom، تحت عنوان "اقتصاد مختلف فى عالم مختلف"، وذلك غدًا الأحد فى الساعة الـ9 مساءً غير تطبيق zoom، وتأتى الندوة بحضور كل من، الدكتور خالد حنفي، أستاذ الاقتصاد ووزير التموين والتجارة الداخلية السابق، وأمين عام غرف التجارة والصناعة العربية والدكتور شريف دلاور، المفكر والخبير فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس غرف دول البحر المتوسط.

وتدير الندوة ريهام عادل، رئيس لجنة تنمية وإدارة الموارد البشرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية.

أطلقت الغرفة التجارية بالإسكندرية استبيان لمعرفة آراء المؤسسات فى مدى تأثرهم بأزمة فيروس كورونا والعمل على حلها وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية التى تقدمها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، لمساعدة المؤسسات العاملة بقطاعات الأعمال المختلفة، فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، وتخطى تلك الفترة الصعبة.

وقال بيان الغرفة اليومأ إنها تعمل على جمع أرائكم ومقترحاتكم من خلال هذا الاستبيان، لمعرفة تأثير الأزمة على أعمالكم، وتقديم المساعدة اللازمة والدعم، وفقًا لتلك المقترحات، وتقدير حجم الخسائر الواقعة جراء أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن المشاركة فى الاستبيان مهمة ومؤثرة فى نجاح هذا العمل، وعلى حزمة الاقتراحات التى ستقدمها الغرفة فى الفترة المقبلة، لمساعدة المؤسسات العاملة بقطاعات الأعمال المختلفة وذلك من خلال المشاركة من خلال هذا الرابط: https://bit.ly/2MPI9dW