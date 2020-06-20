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اعتقال وزير صحة زيمبابوى بتهمة فساد فى معدات مواجهة كورونا بـ60 مليون دولار

السبت، 20 يونيو 2020 12:04 م
اعتقال وزير صحة زيمبابوى بتهمة فساد فى معدات مواجهة كورونا بـ60 مليون دولار وزير الصحة فى زيبمابوى
كتبت - هند المغربي

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اعتقلت السلطات في زيمبابوي وزير الصحة بتهمة فساد في عقود شراء معدات لمواجهة فيروس كورونا وصلت لـ 60 مليون دولار، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

حيث اُتهم عوبديا مويو بمشاركته في صفقة تنطوي على عقد لشراء معدات طبية لاستخدامها في مكافحة البلاد لوباء فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم لجنة مكافحة الفساد في البلاد ، جون ماكامور ، يمكنني أن أؤكد أن الوزير مويو قد تم اعتقاله وأنه محتجز حاليا لدى الشرطة. " حسبما أفادت CGTN Africa.، حيث اتهم مويو بمنح 60 مليون دولار للشركه التي فازت بعقد لتزويد المعدات لحكومة زيمبابوي ، وفقا لرويترز.


زيمبابوي

وزير الصحة

كورونا

اعتقال وزير الصحة

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