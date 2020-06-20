وأضافت القناة، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحافلة كانت تقل نحو 40 جنديا في الجيش السورى، وأن العبوة أحدثت انفجارا كبيرا أوقع معظم الجنود الذين كانوا في الحافلة بين قتلى وجرحى.