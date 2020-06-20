اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 11:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرارا سعر الريال السعودى اليوم السبت 20-6-2020 أمام الجنيه المصرى

السبت، 20 يونيو 2020 10:52 ص
استقرارا سعر الريال السعودى اليوم السبت 20-6-2020 أمام الجنيه المصرى الريال السعودى
كتبت ـ ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجل سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 20-6-2020، استقرارا فى عدد من البنوك، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.20 جنيه للشراء، و 4.32 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

 

 وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.29 جنيه للشراء .

4.32 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.20   جنيه للشراء.

4.32 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.20  جنيه للشراء.

4.32  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.20  جنيه للشراء.

4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.21  جنيه للشراء

4.32  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.22  جنيه للشراء

4.32  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 

4.28 جنيه للشراء.

4.32 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى
 

4.19 جنيه للشراء

4.33 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 

4.17 جنيه للشراء.

4.32 جنيه للبيع.

 

 سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان
 

4.21 جنيه للشراء.

4.33 جنيه للبيع.

 

الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741

العملات الورقية عباره عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عباره عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".


سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

الريال السعودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

محكمة الأسرة تلزم زوجة بدفع 90 ألف بدل مهر لاعتدائها على زوجها بالضرب

محكمة الأسرة تلزم زوجة بدفع 90 ألف بدل مهر لاعتدائها على زوجها بالضرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة