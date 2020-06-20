استدرجها الى مسكنه.. السجن 7 سنوات لسائق اعتدى جنسيا على طفلة فى أوسيم

كتب سليم على - أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن 7 سنوات لسائق ، لاتهامه بالاعتداء الجنسي على طفلة أوسيم، مع الأخذ بالرأفة رغم سلامة قواه العقلية والنفسية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا وياسر على الزيات الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر أشرف صلاح.

وجاء فى أمر الإحالة ، إنه أثناء ذهاب الطفلة "ر .أ" لشراء بعض الحلوى أسفل العقار المقيمة به مع أسرتها قام المتهم "أحمد. م" ، 19 سنة، سائق باستدراجها إلى مسكنه والكائن بجوار محل إقامتها قام بالاعتداء الجنسي عليها وعادت الطفلة التى تبلغ من العمر خمسة سنوات فى حالة ذعر وبكاء شديد وأخبرت والدها بما حدث فأبلغ الشرطة التى ضبطت المتهم، وأحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها قامت من تلقاء نفسها وليس بطلب الدفاع بعرض المتهم على الطبيب الشرعى لإيداعه مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لمدة 45 يوما لبيان حالته النفسية كونه معترف فى النيابة العامة وأمام المحكمة بالاعتداء على طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها 5 سنوات وأكد تقرير المستشفى سلامة قواه العقلية والنفسية فى الوقت الحالى ووقت ارتكاب الواقعة، وحيث أن المادة 114 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996بشأن قانون الطفل جعل العقوبة بما لايقل عن 7 سنوات وضاعفت العقوبة فى حال كون الجانى بالغ فيتوجب الحكم عليه بالسجن 14 سنة فاستخدمت المحكمة معه المادة 17 من قانون العقوبات والخاصة بحق المحكمة فى الرأفة بالمتهم لعدم اعتدائه على الطفلة بشكل كبير كما بينه تقرير الطبيب الشرعى.