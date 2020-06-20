اليوم السابع
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ارتفاع عدد حالات الشفاء بمستشفى العزل بالعجمى إلى 245 حالة

السبت، 20 يونيو 2020 02:34 م
ارتفاع عدد حالات الشفاء بمستشفى العزل بالعجمى إلى 245 حالة مرفت السيد مدير مستشفى العجمى
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الدكتورة ميرفت السيد ، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، إرتفاع عدد حالات التعافى من فيروس كورونا الى 245 حالة، وحالات التحويل للعلاج المنزلى إلى 65 حالة، وعدد المحولين إلى المدينة الشبابية فى أبو قير لقضاء فترة النقاهة 464 حالة .
 
 
وقالت مدير مستشفى العجمى، لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى ، فى علاج المصابين، حيث تقدم العديد من المتعافين بالشكر للأطباء والتمريض على حسن التعامل والرعاية التى تلقوها داخل المستشفى.
 

وكان الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة، رئيس غرفة إدارة أزمة فيروس كورونا بالإسكندرية، قد أعلن أمس إن عدد المتعافين من الإصابة بمرض كوفيد 19 الذى يسببه فيروس كورونا، الذين خرجوا من مستشفيات العزل بالإسكندرية بلغ 34 حالة.

 

وأوضح وكيل وزراة الصحة فى بيان صادر اليوم، أن عدد المتعافين بمستشفى الجمهورية العام بلغ 16 حالة وبمستشفى أبوقير العام حالتين، وبمستشفى حميات الإسكندرية 3 حالات، وبمستشفى صدر كوم الشقافة 8 حالات، بالإضافة إلى شفاء 5 من حالات العزل المنزلى.

 


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