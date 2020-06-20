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ارتفاع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحى لـ695 شخصا

السبت، 20 يونيو 2020 01:52 م
ارتفاع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحى لـ695 شخصا إرتفاع حالات الشفاء بمستشفى إسنا للحجر الصحى لـ695 متعافى حتى الآن
الأقصر – أحمد مرعى

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حققت مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى جنوب محافظة الأقصر، أكبر عدد شفاء لمصابى كورونا بين مستشفيات العزل بمصر حتى الآن، حيث وصلت أعداد المتعافين لأكثر من 695 متعافى، كما نجحت فى إجراء 13 عملية ولادة قيصرية بجانب جلسات الغسيل الكلوى المتكررة للمصابين بالفيروس داخل المستشفى.

وفى هذا الصدد صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، واستشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة، أنه نجحت المستشفى تحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحى، والدكتور وهب الله عايش أخصائى مكافحة العدوي، فى الوصول إلي أعلي نسب الشفاء بفضل الله وكرمه علي مستوي الجمهورية، وبالتحديد مستشفيات العزل الصحي، حيث وصلت نسب المتعافين إلي 695 حالة تعافي وخروج نهائي، وأيضاً 13 حالة ولادة قيصرية.

وأوضحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة،  أنه تم صباح اليوم السبت الموافق 20/6، خروج  14 حالة تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19"، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفي اسنا التخصصي العزل الصحي، والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.

ومن جانبه يقول الدكتور حسام فتحي مدير قسم الطوارئ بمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا، أن الدعم النفسي للمرضى يعد أحد المحاور المهمة للبروتوكول العلاجي المُتبع بالمستشفى، حيث إن الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي والذي يعد الحصن الحصين للجسم للقضاء على فيروس كورونا، ولهذا عمل الفريق الطبي إلى إدخال السعادة بين جميع المصابين بالفيروس بصورة أكبر خلال الفترة الماضية، موضحاً أن كافة الفرق الطبية بالمستشفى وفرق التمريض والعمال ورجال الأمن والنظافة يعملون على قلب رجل واحد ويواصلون العمل على مدى 24 ساعة، وتقديم أقصى ما لديهم من طاقة من أجل رفع معدلات التعافي بين المرضى وهو ما يتحقق بالفعل على أرض الواقع، موضحاً أنه مع خروج كل دفعة حالات يحتفل كافة العاملون بالمستشفى بخروج المتعافين وتعم الفرحة والسرور أرجاء المستشفي، ومن جانب آخر تقدم المتعافون بالشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض وجميع العاملين بالمستشفى بقيادة الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى على تقديم الدعم العلاجى والنفسى للمرضى لتجاوز الأزمة، سائلين المولى عز وجل الشفاء التام والعاجل لجميع مرضانا وأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة.

 


الاقصر

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