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ارتفاع حالات الشفاء لمصابى كورونا فى المدينة الشبابية بالطود بالأقصر لـ180

السبت، 20 يونيو 2020 03:00 ص
ارتفاع حالات الشفاء لمصابى كورونا فى المدينة الشبابية بالطود بالأقصر لـ180 المدينة الشبابية بالطود
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف الدكتور أحمد العديسى، مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية الدولية بالطود شرق محافظة الأقصر، أن رجال الفريق الطبى يقدمون كل ما لديهم من جهد لدعم الحالات المصابة بكورونا على مدار الساعة، حيث وصلت أعداد المتعافين ومن سجلوا الخروج من داخل النزل عقب شفائهم من الفيروس إلى 180 حالة خلال 60 يوماً، بأيدى 4 فرق طبية متنوعة.

وأضاف الدكتور أحمد العديسي لـ"اليوم السابع"، أنه  العمل يجرى على قدم وساق لعلاج باقى المصابين المتواجدين بنزل الشباب، موجهاً الشكر للفريق الطبى والتمريض بنزل الشباب لدورهم المميز فى خدمة المصابين على مدار الساعة، وكذلك قيادات الفريق الطبى بنزل الشباب خلال الفترة الماضية، وهم كل من الدكتور خليل أبو زيد والدكتورة كريستين جرجس والدكتور وليد محمد عرابى، لدورهم الكبير فى خدمة وعلاج المصابين الـ180 على مدار الفترة الماضية، وفى نفس السياق، تقدم المتعافون بالشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض بنزل الشباب بالطود على دورهم فى تقديم أفضل خدمة طبية ونفسية والترويح عنهم خلال فترة العزل، وشكروهم علي الجهد المبذول تجاه المرضي والخدمة المقدمة للجميع دون استثناء، والدعم النفسي من قسم الصحة النفسية بقيادة استشارين من الطب النفسي لتجاوز الازمة الصحية، حيث ملأت الفرحة أرجاء نزل الشباب واحتفل الجميع بحالات الخروج.

وتعتبر المدينة الشبابية بالطود أحد مستشفيات العزل الصحى بمحافظة الأقصر، أحد أبرز أماكن النجاح فى علاج المصابين بكورونا بصعيد مصر، حيث أنها نجحت منذ 19 أبريل الماضى وحتى الآن فى خدمة علاج وشفاء أكثر من 180 حالة من فيروس كورونا، حيث أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، فى 19 أبريل الماضى عن خروج أول حالتين بعد تعافيهما وشفائهما من كورونا وسط أجواء مبهجة بين الفريق الطبى والتمريض المتواجدين لخدمة المصابين والحالات التى تحولت نتائجها لسلبية داخل المدينة الشبابية، وذلك فى أول خطوات النجاح بموقع عزل المصابين الذين تحولت نتائجهم من إيجابية لسلبية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمحافظة الأقصر بمقر المدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود، وتوالت بعدها النجاحات بخروج الحالات لتصل لـ180 حالة شفاء.


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