كابول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 28424 حالة، عقب تسجيل 546 إصابة جديدة، وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 569 حالة، عقب تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 8292 حالة.