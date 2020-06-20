احتفال مصر والصين بـ 64 عاما على العلاقات بينهما في موجز أخبار اليوم السابع

قدمت الزميلة رغدة بكر، موجزا إخباريا جديدا من داخل صالة تحرير اليوم السابع، أعده الزميل محمد تهامى زكى، وتناول العديد من الأخبار، فبدأت الزميلة الموجز باستعراض تطورات قضية سد النهضة وإحالة مصر الملف لمجلس الأمن.

كما تناول الموجز إعلان سفير بكين فى القاهرة، التنسيق مع وزارة الثقافة المصرية لاحتفال مصر والصين بالذكرى 64 على العلاقات في حفل تاريخى على الإنترنت، الأمر الذى علقت عليه وزيرة الثقافة المصرية قائلة :" تأكيدا على عمق الروابط بين مصر والصين واحتفالا بمرور 64 على العلاقات المشتركة بين البلدين ، يعد هذا الاحتفال لقاء لأعظم حضارتين فى تاريخ البشرية ، ويجسد الشراكة الاستراتيجية الفكرية بين مصر والصين ونفذت وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع سفارة الصين والمركز الثقافى الصينى ، حفلا موسيقيا مشترك عن بعد يقدم على كافة وسائل البث الحى ووسائل التواصل الاجتماعى الالكترونى فى الصين ومصر والعالم.

وتناولت الزميلة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة والإجراءات المهمة للطلاب خلال أداء الامتحانات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا .

وكشفت رغدة عن صرف الدفعة الثانية من منحة الرئيس السيسى للعمالة غير المنتظمة

كما تطرق الموجز لعدد إصابات كورونا فى العالم ، وتعادل برشلونة فى الدورى الإسبانى وحالة الطقس فى مصر اليوم .