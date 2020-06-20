اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 09:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"إيكواس" تطالب مالى بإعادة الانتخابات المتنازع عليها وسط احتجاجات حاشدة

السبت، 20 يونيو 2020 08:36 م
"إيكواس" تطالب مالى بإعادة الانتخابات المتنازع عليها وسط احتجاجات حاشدة مظاهرات ضد رئيس مالى أثناء إجراء الانتخابات
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مالي، اليوم، السبت، بإعادة جانب من الانتخابات المتنازع على نتائجها،  وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد أن اجتاحت مظاهرات مناهضة للحكومة العاصمة باماكو.
 
ونزل عشرات الآلاف إلى الشوارع ، أمس الجمعة ، للمرة الثانية خلال شهر لمطالبة الرئيس، إبراهيم أبو بكر كيتا بالتنحي.
 
ويواجه الرئيس الذي فاز في عام 2018 ، بفترة رئاسة ثانية مدتها خمس سنوات تحديات تتمثل في أزمة أمنية مستمرة منذ سنوات في شمال البلاد وتفشي فيروس كورونا وإضراب المعلمين فضلا عن التوتر السياسي الناجم عن انتخابات تشريعية متنازع على نتائجها أجريت في مارس آذار الماضي.
 
وانتشرت مزاعم قبل الانتخابات عن عمليات شراء أصوات وترهيب وخطف زعيم المعارضة إسماعيل سيسي.
 
ودعا إيكواس في بيان بعد مهمة بالبلاد استمرت يومين "حكومة مالي إلى إعادة بحث نتائج جميع المناطق التي يجب أن تخضع للمراجعة...وتنظيم انتخابات جديدة في الدوائر المعنية في أقرب وقت ممكن".
 
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة اليوم،  السبت ، إلى التحلي بالهدوء واللجوء إلى الحوار في مالى بعد نزول المحتجين إلى الشوارع في العاصمة أمس مطالبين بتنحي كيتا.
 
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "الأمين العام يدعو كل القادة السياسيين لأن يبعثوا برسائل واضحة لمؤيديهم للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والإحجام عن أي فعل قد يزيد من التوتر".
 
وتكافح مالي المنتجة للذهب والقطن من أجل تحقيق الاستقرار منذ عام 2012 عندما هيمن جهاديون على تمرد للانفصاليين الطوارق وسيطروا على شمال البلاد الصحراوي.
 
وساعدت قوات فرنسية السلطات في استعادة السيطرة على الشمال غير أن أعمال العنف استمرت برغم وجود الآلاف من جنود الأمم المتحدة، مع تأجيج جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية التوتر الطائفي.

مالى

الانتخابات

إبراهيم أبو بكر كيتا

رئيس مالى

مظاهرات ضد رئيس مالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة وتعافى 399 مصابًا

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة وتعافى 399 مصابًا

التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ88 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ88 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

مجلس مشايخ ترهونة يؤكد ضرورة البدء الفورى فى تطبيق ما جاء بخطاب الرئيس السيسى

مجلس مشايخ ترهونة يؤكد ضرورة البدء الفورى فى تطبيق ما جاء بخطاب الرئيس السيسى

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

ترامب يتوعد بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون

ترامب يتوعد بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون

جواً.. السيسى يتفقد الموقف التنفيذي والانشائي لمدينة العلمين الجديدة

جواً.. السيسى يتفقد الموقف التنفيذي والانشائي لمدينة العلمين الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة