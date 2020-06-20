اليوم السابع
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إيران تدرس تقديم خصومات لجذب شركات الطيران للمرور بمجالها الجوى

السبت، 20 يونيو 2020 08:52 م
إيران تدرس تقديم خصومات لجذب شركات الطيران للمرور بمجالها الجوى طهران
رويترز

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نقلت وكالة إيران للأنباء ، عن مسؤول كبيىر بقطاع الطيران، قوله ، إن الحكومة تعد خططا لعرض خصومات على بعض شركات الطيران الأجنبية التى تستخدم مجالها الجو،ى وذلك بعد تراجع حركة الملاحة بسبب فيروس كورونا والتوتر الإقليمي.
 
وقال ناصر أجاي مدير شركة المطارات والملاحة الجوية التي تديرها الدولة إن الخصومات ستذهب لأكبر ثماني شركات تقدم رسوم المرور والشركات التي تزيد رحلاتها بواقع 20 % ، لكن الوكالة ذكرت أن السلطات لا تخطط لخفض عام في الرسوم.
 
وإيران واحدة من عدة دول تفرض ما يسمى برسوم التحليق وتستخدم عوائدها في العادة لتمويل خدمات منها المراقبة الجوية وبيانات الطقس.
 
وقال أجاي إن الخصومات المزمعة ستحتاج لموافقة الحكومة.
 
وكانت شركات الطيران الرئيسية تغير مساراتها أو تلغي رحلاتها في يناير كانون الثاني لتفادي المجال الجوي فوق العراق وإيران عقب هجوم صاروخي إيراني على قوات أمريكية بالعراق.
 
وقتل 176 شخصا هم جميع من كانوا على متن طائرة أوكرانية تحطمت بعد قليل من إقلاعها من طهران في رحلة إلى كييف يوم الثامن من يناير كانون الثاني.
 
وأقرت إيران بأنها أسقطت الطائرة بطريق الخطأ وذلك بعد ساعات من إطلاقها صواريخ باتجاه أهداف أمريكية بالعراق ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية.

حركة الملاحة

ايران

كورونا

فيروس

المطارات

شركات الطيران

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