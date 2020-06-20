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إياد علاوى يطالب بإحالة اعتداءات تركيا وإيران لمجلس الأمن

السبت، 20 يونيو 2020 06:04 م
إياد علاوى يطالب بإحالة اعتداءات تركيا وإيران لمجلس الأمن إياد علاوى
كتب محمد جمال

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دعا زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوى، الولايات المتحدة إلى عدم التزام الصمت تجاه القصف التركي والإيراني لمناطق بإقليم كردستان العراق، كما دعا للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لوقف هذه الاعتداءات.

وكتب علاوي فى تغريدة بموقع تويتر إن «الولايات المتحدة تقول إنها تريد بناء علاقات استراتيجية مع العراق، وتجري اللقاءات والحوارات لأجل ذلك، وإنها حريصة على الأمن والسلم في المنطقة».

وتساءل علاوي: «لماذا تلتزم الصمت إزاء ما يتعرض له العراق من اعتداءات تركية أو إيرانية، على الأقل بوصف تركيا عضواً في حلف الناتو».

وفي تغريدة أخرى، دعا علاوي إلى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي. وكتب: «إدانة القصف والتجاوزات التركية والإيرانية على الأراضي العراقية لم تعد مجدية، ومن الضروري إثارة شكوى لدى مجلس الأمن».

 
وأضاف السياسي العراقي: «على الحكومة التدخل لحماية السيادة العراقية، وضبط الأطراف الكردية المعارضة لتركيا وإيران ومنع استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار».

وقد قوبل القصف التركي والإيراني بحملة تنديد عربية، دعت خلالها الدول العربية تركيا خاصة إلى الالتزام بسياسة حسن الجوار وعدم انتهاك سيادة العراق، مطالبة بوقف قصفها العشوائي التي تطال غالبيتها المناطق الآهلة بالسكان.


العراق

تركيا

إيران

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